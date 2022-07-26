05:29 26.07.2022 (обновлено: 05:35 26.07.2022)
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза
В Буденновском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза
Сотрудники МЧС ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтебазе в Буденновском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Буденновского района Донецка из орудий натовского калибра 155 миллиметров.
В настоящее время на территории нефтебазы в Буденновском район горят цистерны с топливом. На месте работают расчеты МЧС.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.