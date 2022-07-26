https://ria.ru/20220726/neftebaza-1804924094.html

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 26.07.2022

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Буденновском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T05:29

2022-07-26T05:29

2022-07-26T05:35

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтебазе в Буденновском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Буденновского района Донецка из орудий натовского калибра 155 миллиметров.В настоящее время на территории нефтебазы в Буденновском район горят цистерны с топливом. На месте работают расчеты МЧС.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220725/gorlovka-1804830903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина