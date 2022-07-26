https://ria.ru/20220726/neft-1805138028.html

TAC: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне

TAC: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне - РИА Новости, 26.07.2022

TAC: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне

Президент России Владимир Путин красиво обвел вокруг пальца американского лидера Джо Байдена в энергетической войне, пишет обозреватель American Thinker Томас... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:19

2022-07-26T17:19

2022-07-26T17:38

политика

россия

саудовская аравия

сша

европа

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153041/89/1530418934_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_55131ef48d0edc7615ae23d56be3a99e.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин красиво обвел вокруг пальца американского лидера Джо Байдена в энергетической войне, пишет обозреватель American Thinker Томас Лифсон.Как напомнил колумнист, западные страны наложили эмбарго на покупку нефти у России, тем самым повысив стоимость ресурса и создав дефицит. Но, как считает автор, своими действиями Брюссель и Вашингтон проиллюстрировали бессмысленность и контрпродуктивность санкций, поскольку российская нефть не скапливается в хранилищах, а продается в Саудовскую Аравию по значительно более высокой цене, чем до введения ограничительных мер.Эр-Рияд покупает сырье у Москвы для производства электроэнергии, а добытый в собственных недрах ресурс экспортирует на Запад по еще более завышенной стоимости. По словам Лифсона, в этой ситуации победителем выходит именно Россия. Она изящно обходит американские и европейские санкции и получает существенные доходы, а США и Европа терпят поражение в топливной войне, поскольку вынуждены импортировать подорожавшую саудовскую нефть.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов многие западные государства объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы. Санкции коснулись банковского сектора, сферы высокотехнологичной продукции и энергетики. Также была заморожена часть золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804906623.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804812372.html

россия

саудовская аравия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, саудовская аравия, сша, европа, джо байден