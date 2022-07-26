17:19 26.07.2022 (обновлено: 17:38 26.07.2022)
TAC: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне
Обозреватель TAC Лифсон: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой энергетической войне
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин красиво обвел вокруг пальца американского лидера Джо Байдена в энергетической войне, пишет обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
Как напомнил колумнист, западные страны наложили эмбарго на покупку нефти у России, тем самым повысив стоимость ресурса и создав дефицит. Но, как считает автор, своими действиями Брюссель и Вашингтон проиллюстрировали бессмысленность и контрпродуктивность санкций, поскольку российская нефть не скапливается в хранилищах, а продается в Саудовскую Аравию по значительно более высокой цене, чем до введения ограничительных мер.
Эр-Рияд покупает сырье у Москвы для производства электроэнергии, а добытый в собственных недрах ресурс экспортирует на Запад по еще более завышенной стоимости. По словам Лифсона, в этой ситуации победителем выходит именно Россия. Она изящно обходит американские и европейские санкции и получает существенные доходы, а США и Европа терпят поражение в топливной войне, поскольку вынуждены импортировать подорожавшую саудовскую нефть.
"Кто проигрывает? Ты, я и потребители во всем мире, особенно в странах, которые вводят ограничительные меры против России. Санкции на самом деле контрпродуктивны и глупы, как и многие внешнеполитические инициативы Байдена", — подытожил Лифсон, обратившись к американским читателям.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов многие западные государства объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы. Санкции коснулись банковского сектора, сферы высокотехнологичной продукции и энергетики. Также была заморожена часть золотовалютных резервов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.