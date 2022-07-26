Рейтинг@Mail.ru
TAC: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/neft-1805138028.html
TAC: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне
TAC: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне - РИА Новости, 26.07.2022
TAC: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне
Президент России Владимир Путин красиво обвел вокруг пальца американского лидера Джо Байдена в энергетической войне, пишет обозреватель American Thinker Томас... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:19
2022-07-26T17:38
политика
россия
саудовская аравия
сша
европа
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153041/89/1530418934_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_55131ef48d0edc7615ae23d56be3a99e.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин красиво обвел вокруг пальца американского лидера Джо Байдена в энергетической войне, пишет обозреватель American Thinker Томас Лифсон.Как напомнил колумнист, западные страны наложили эмбарго на покупку нефти у России, тем самым повысив стоимость ресурса и создав дефицит. Но, как считает автор, своими действиями Брюссель и Вашингтон проиллюстрировали бессмысленность и контрпродуктивность санкций, поскольку российская нефть не скапливается в хранилищах, а продается в Саудовскую Аравию по значительно более высокой цене, чем до введения ограничительных мер.Эр-Рияд покупает сырье у Москвы для производства электроэнергии, а добытый в собственных недрах ресурс экспортирует на Запад по еще более завышенной стоимости. По словам Лифсона, в этой ситуации победителем выходит именно Россия. Она изящно обходит американские и европейские санкции и получает существенные доходы, а США и Европа терпят поражение в топливной войне, поскольку вынуждены импортировать подорожавшую саудовскую нефть.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов многие западные государства объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы. Санкции коснулись банковского сектора, сферы высокотехнологичной продукции и энергетики. Также была заморожена часть золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220725/gaz-1804906623.html
https://ria.ru/20220725/zapad-1804812372.html
россия
саудовская аравия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153041/89/1530418934_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_4254b3a1ca3a4a78e56065b72108ae2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, саудовская аравия, сша, европа, джо байден
17:19 26.07.2022 (обновлено: 17:38 26.07.2022)
 
TAC: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой топливной войне

Обозреватель TAC Лифсон: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой энергетической войне

© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин красиво обвел вокруг пальца американского лидера Джо Байдена в энергетической войне, пишет обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
Как напомнил колумнист, западные страны наложили эмбарго на покупку нефти у России, тем самым повысив стоимость ресурса и создав дефицит. Но, как считает автор, своими действиями Брюссель и Вашингтон проиллюстрировали бессмысленность и контрпродуктивность санкций, поскольку российская нефть не скапливается в хранилищах, а продается в Саудовскую Аравию по значительно более высокой цене, чем до введения ограничительных мер.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 22:11
Express: в Европе началась паника после заявления "Газпрома"
Эр-Рияд покупает сырье у Москвы для производства электроэнергии, а добытый в собственных недрах ресурс экспортирует на Запад по еще более завышенной стоимости. По словам Лифсона, в этой ситуации победителем выходит именно Россия. Она изящно обходит американские и европейские санкции и получает существенные доходы, а США и Европа терпят поражение в топливной войне, поскольку вынуждены импортировать подорожавшую саудовскую нефть.
"Кто проигрывает? Ты, я и потребители во всем мире, особенно в странах, которые вводят ограничительные меры против России. Санкции на самом деле контрпродуктивны и глупы, как и многие внешнеполитические инициативы Байдена", — подытожил Лифсон, обратившись к американским читателям.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов многие западные государства объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы. Санкции коснулись банковского сектора, сферы высокотехнологичной продукции и энергетики. Также была заморожена часть золотовалютных резервов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:56
В США заявили, что Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине
 
ПолитикаРоссияСаудовская АравияСШАЕвропаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала