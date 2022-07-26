https://ria.ru/20220726/neft-1805076621.html

Россия готова продавать нефть любой стране, заявил Лавров

Россия готова продавать нефть любой стране, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022

Россия готова продавать нефть любой стране, заявил Лавров

РФ готова продавать нефть любой стране, которая заинтересована в этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:40

2022-07-26T14:40

2022-07-26T19:30

экономика

цены на нефть

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

уганда

йовери мусевени

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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. РФ готова продавать нефть любой стране, которая заинтересована в этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована. И, если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени."И мы не только продаем нефть, но и помогаем развивать свою собственную отрасль по переработке углеводородов, нефтепродуктов, использования газа в промышленности. Такие дискуссии у нас намечены и будут углубляться с нашими друзьями из Уганды", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220721/neft-1803927497.html

россия

уганда

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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"Продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована" – Лавров "Продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована" – Лавров 2022-07-26T14:40 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, уганда, йовери мусевени