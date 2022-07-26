https://ria.ru/20220726/neft-1805076621.html
Россия готова продавать нефть любой стране, заявил Лавров
Россия готова продавать нефть любой стране, заявил Лавров - РИА Новости, 26.07.2022
Россия готова продавать нефть любой стране, заявил Лавров
РФ готова продавать нефть любой стране, которая заинтересована в этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:40
2022-07-26T14:40
2022-07-26T19:30
экономика
цены на нефть
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
уганда
йовери мусевени
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. РФ готова продавать нефть любой стране, которая заинтересована в этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована. И, если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени."И мы не только продаем нефть, но и помогаем развивать свою собственную отрасль по переработке углеводородов, нефтепродуктов, использования газа в промышленности. Такие дискуссии у нас намечены и будут углубляться с нашими друзьями из Уганды", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220721/neft-1803927497.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована" – Лавров
"Продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована" – Лавров
2022-07-26T14:40
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, уганда, йовери мусевени
14:40 26.07.2022 (обновлено: 19:30 26.07.2022)
Россия готова продавать нефть любой стране, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия готова продавать нефть любой заинтересованной в этом стране