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СП не поддержала повышение НДФЛ для доходов свыше 50 миллионов рублей - РИА Новости, 26.07.2022
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СП не поддержала повышение НДФЛ для доходов свыше 50 миллионов рублей
СП не поддержала повышение НДФЛ для доходов свыше 50 миллионов рублей - РИА Новости, 26.07.2022
СП не поддержала повышение НДФЛ для доходов свыше 50 миллионов рублей
Счетная палата РФ (СП) дала отрицательное заключение на законопроект о повышении НДФЛ до 18% для доходов граждан свыше 50 миллионов рублей в год, следует из... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:55
2022-07-26T12:55
налоги
экономика
россия
ндфл
доходы
счетная палата рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ (СП) дала отрицательное заключение на законопроект о повышении НДФЛ до 18% для доходов граждан свыше 50 миллионов рублей в год, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ, внесенный группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду", направлен на установление более гибкой шкалы налогообложения налога на доходы физических лиц в РФ и "снижение социального неравенства и уровня бедности за счет перераспределяемых путем дополнительного налогообложения сумм налога", поясняли ранее его разработчики.Законопроект, сохраняя ставку НДФЛ в 13% для доходов, которые не превышают 5 миллионов рублей в год, и 15% для доходов свыше 5 миллионов, устанавливает с 1 января 2023 года ставку 18% для доходов свыше 50 миллионов.Счетная палата обращает внимание, что действующая ставка НДФЛ в 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей "применяется непродолжительный период времени - с 1 января 2021 года". "Принятие обоснованного решения о дальнейшем развитии прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц возможно после анализа правоприменительной практики в среднесрочной перспективе", - считает ведомство.Кроме того, "в материалах к законопроекту не приведено обоснование выбора суммы доходов в размере 50 миллионов рублей в качестве порога для повышения ставки налогообложения", указывается в заключении СП. А согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ, однако расчет дополнительных доходов авторами не представлен, отмечает также Счетная палата.Правительство РФ ранее также дало отрицательное заключение на законопроект, поскольку ранее был принят закон об увеличении с 2021 года ставки НДФЛ с 13% до 15% в отношении доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. В связи с этим кабмин "законопроект не поддерживает", указывается в его заключении.
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налоги, экономика, россия, ндфл, доходы, счетная палата рф
12:55 26.07.2022
 
СП не поддержала повышение НДФЛ для доходов свыше 50 миллионов рублей

Счетная палата не поддержала повышение НДФЛ до 18% для доходов свыше 50 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ (СП) дала отрицательное заключение на законопроект о повышении НДФЛ до 18% для доходов граждан свыше 50 миллионов рублей в год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ, внесенный группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду", направлен на установление более гибкой шкалы налогообложения налога на доходы физических лиц в РФ и "снижение социального неравенства и уровня бедности за счет перераспределяемых путем дополнительного налогообложения сумм налога", поясняли ранее его разработчики.
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Законопроект, сохраняя ставку НДФЛ в 13% для доходов, которые не превышают 5 миллионов рублей в год, и 15% для доходов свыше 5 миллионов, устанавливает с 1 января 2023 года ставку 18% для доходов свыше 50 миллионов.
Счетная палата обращает внимание, что действующая ставка НДФЛ в 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей "применяется непродолжительный период времени - с 1 января 2021 года". "Принятие обоснованного решения о дальнейшем развитии прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц возможно после анализа правоприменительной практики в среднесрочной перспективе", - считает ведомство.
Кроме того, "в материалах к законопроекту не приведено обоснование выбора суммы доходов в размере 50 миллионов рублей в качестве порога для повышения ставки налогообложения", указывается в заключении СП. А согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ, однако расчет дополнительных доходов авторами не представлен, отмечает также Счетная палата.
Правительство РФ ранее также дало отрицательное заключение на законопроект, поскольку ранее был принят закон об увеличении с 2021 года ставки НДФЛ с 13% до 15% в отношении доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. В связи с этим кабмин "законопроект не поддерживает", указывается в его заключении.
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