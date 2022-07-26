https://ria.ru/20220726/ndfl-1805008584.html

СП не поддержала повышение НДФЛ для доходов свыше 50 миллионов рублей

СП не поддержала повышение НДФЛ для доходов свыше 50 миллионов рублей - РИА Новости, 26.07.2022

СП не поддержала повышение НДФЛ для доходов свыше 50 миллионов рублей

Счетная палата РФ (СП) дала отрицательное заключение на законопроект о повышении НДФЛ до 18% для доходов граждан свыше 50 миллионов рублей в год, следует из... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:55

2022-07-26T12:55

2022-07-26T12:55

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счетная палата рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ (СП) дала отрицательное заключение на законопроект о повышении НДФЛ до 18% для доходов граждан свыше 50 миллионов рублей в год, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ, внесенный группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду", направлен на установление более гибкой шкалы налогообложения налога на доходы физических лиц в РФ и "снижение социального неравенства и уровня бедности за счет перераспределяемых путем дополнительного налогообложения сумм налога", поясняли ранее его разработчики.Законопроект, сохраняя ставку НДФЛ в 13% для доходов, которые не превышают 5 миллионов рублей в год, и 15% для доходов свыше 5 миллионов, устанавливает с 1 января 2023 года ставку 18% для доходов свыше 50 миллионов.Счетная палата обращает внимание, что действующая ставка НДФЛ в 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей "применяется непродолжительный период времени - с 1 января 2021 года". "Принятие обоснованного решения о дальнейшем развитии прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц возможно после анализа правоприменительной практики в среднесрочной перспективе", - считает ведомство.Кроме того, "в материалах к законопроекту не приведено обоснование выбора суммы доходов в размере 50 миллионов рублей в качестве порога для повышения ставки налогообложения", указывается в заключении СП. А согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ, однако расчет дополнительных доходов авторами не представлен, отмечает также Счетная палата.Правительство РФ ранее также дало отрицательное заключение на законопроект, поскольку ранее был принят закон об увеличении с 2021 года ставки НДФЛ с 13% до 15% в отношении доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. В связи с этим кабмин "законопроект не поддерживает", указывается в его заключении.

https://ria.ru/20220720/nalog-1803896653.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

налоги, экономика, россия, ндфл, доходы, счетная палата рф