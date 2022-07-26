https://ria.ru/20220726/napitok-1804916397.html
Диетолог предупредил о вреде популярного летом напитка
Диетолог предупредил о вреде популярного летом напитка - РИА Новости, 26.07.2022
Диетолог предупредил о вреде популярного летом напитка
Сладкий лимонад может спровоцировать развитие рака и возрастных болезней, предупредил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T02:10
2022-07-26T02:10
2022-07-26T02:10
общество
михаил гинзбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Сладкий лимонад может спровоцировать развитие рака и возрастных болезней, предупредил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.По его словам, в составе напитков сахар вреднее, чем в твердой пище.А это, по его словам, чревато крайне нежелательными последствиями для организма."Организм человека не умеет справляться с такими "аварийными" повышениями уровня сахара, из-за этого может возникать интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков, то есть гликирование", – пояснил Михаил Гинзбург.Частое употребление лимонада может привести к ожирению, диабету, гипертонии и даже раку, продолжил он."Процессы, которые может запустить в организме сладкий лимонад, ведут к ожирению и возрастным болезням. Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей", – сказал диетолог.Гораздо лучше, заключил он, утолять жажду напитками, которые не содержат сахара."Воду лучше всего получать именно из воды. Если хочется получить какое-то удовольствие, то очень хорошо делать лимонады самостоятельно с добавлением лимона, имбиря и натуральных подсластителей, но только без сахара. Можно использовать ягодные морсы или травяные настои, они великолепно действуют в жару", – посоветовал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20220629/sakhar-1799061684.html
https://rsport.ria.ru/20220725/med-1804725151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, михаил гинзбург, здоровье - общество
Диетолог предупредил о вреде популярного летом напитка
Диетолог Гинзбург предупредил, что сладкий лимонад провоцирует рак и возрастные болезни
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Сладкий лимонад может спровоцировать развитие рака и возрастных болезней, предупредил
в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
По его словам, в составе напитков сахар вреднее, чем в твердой пище.
"В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. Сахар в жидком виде еще вреднее, чем сахар в составе еды, которую надо жевать. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься", – объяснил диетолог.
А это, по его словам, чревато крайне нежелательными последствиями для организма.
"Организм человека не умеет справляться с такими "аварийными" повышениями уровня сахара, из-за этого может возникать интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков, то есть гликирование", – пояснил Михаил Гинзбург.
Частое употребление лимонада может привести к ожирению, диабету, гипертонии и даже раку, продолжил он.
"Процессы, которые может запустить в организме сладкий лимонад, ведут к ожирению и возрастным болезням. Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей", – сказал диетолог.
Гораздо лучше, заключил он, утолять жажду напитками, которые не содержат сахара.
"Воду лучше всего получать именно из воды. Если хочется получить какое-то удовольствие, то очень хорошо делать лимонады самостоятельно с добавлением лимона, имбиря и натуральных подсластителей, но только без сахара. Можно использовать ягодные морсы или травяные настои, они великолепно действуют в жару", – посоветовал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.