https://ria.ru/20220726/napitok-1804916397.html

Диетолог предупредил о вреде популярного летом напитка

Диетолог предупредил о вреде популярного летом напитка - РИА Новости, 26.07.2022

Диетолог предупредил о вреде популярного летом напитка

Сладкий лимонад может спровоцировать развитие рака и возрастных болезней, предупредил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T02:10

2022-07-26T02:10

2022-07-26T02:10

общество

михаил гинзбург

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Сладкий лимонад может спровоцировать развитие рака и возрастных болезней, предупредил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.По его словам, в составе напитков сахар вреднее, чем в твердой пище.А это, по его словам, чревато крайне нежелательными последствиями для организма."Организм человека не умеет справляться с такими "аварийными" повышениями уровня сахара, из-за этого может возникать интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков, то есть гликирование", – пояснил Михаил Гинзбург.Частое употребление лимонада может привести к ожирению, диабету, гипертонии и даже раку, продолжил он."Процессы, которые может запустить в организме сладкий лимонад, ведут к ожирению и возрастным болезням. Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей", – сказал диетолог.Гораздо лучше, заключил он, утолять жажду напитками, которые не содержат сахара."Воду лучше всего получать именно из воды. Если хочется получить какое-то удовольствие, то очень хорошо делать лимонады самостоятельно с добавлением лимона, имбиря и натуральных подсластителей, но только без сахара. Можно использовать ягодные морсы или травяные настои, они великолепно действуют в жару", – посоветовал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20220629/sakhar-1799061684.html

https://rsport.ria.ru/20220725/med-1804725151.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, михаил гинзбург, здоровье - общество