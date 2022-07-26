https://ria.ru/20220726/nalogi-1805046355.html

Российских работников за рубежом предложили обязать платить налоги в России

Российских работников за рубежом предложили обязать платить налоги в России - РИА Новости, 27.07.2022

Российских работников за рубежом предложили обязать платить налоги в России

Минфин предлагает закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ – министерство... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-26T13:47

2022-07-26T13:47

2022-07-27T03:05

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

налоги

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин предлагает закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ – министерство подготовило соответствующие поправки в законодательство, сообщила пресс-служба министерства.В законопроекте предлагается уточнить, что "выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников", указывает Минфин.Сейчас большое количество россиян проживают за рубежом, работая на российские компании в удаленном режиме. При этом, находясь за пределами страны более 183 дней в году, граждане потеряют налоговое резидентство РФ. Предложенная Минфином норма снимает вопросы с налогообложением их доходов, полученных в российских компаниях.Также законопроектом устанавливаются нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции.Кроме того, Минфин уточняет вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам."На брокеров, доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220726/ndfl-1805008584.html

https://ria.ru/20220726/fns-1805025776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоги, общество