13:47 26.07.2022 (обновлено: 03:05 27.07.2022)
Российских работников за рубежом предложили обязать платить налоги в России
Минфин предложил обязать работающих за границей граждан платить налоги в России
Конверт с налоговой декларацией. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин предлагает закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ – министерство подготовило соответствующие поправки в законодательство, сообщила пресс-служба министерства.
В законопроекте предлагается уточнить, что "выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников", указывает Минфин.
Сейчас большое количество россиян проживают за рубежом, работая на российские компании в удаленном режиме. При этом, находясь за пределами страны более 183 дней в году, граждане потеряют налоговое резидентство РФ. Предложенная Минфином норма снимает вопросы с налогообложением их доходов, полученных в российских компаниях.
Также законопроектом устанавливаются нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции.
Кроме того, Минфин уточняет вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам.
"На брокеров, доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг", – говорится в сообщении.
Вчера, 13:23Минфин предложил расширить полномочия ФНС