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Российских работников за рубежом предложили обязать платить налоги в России - РИА Новости, 27.07.2022
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Российских работников за рубежом предложили обязать платить налоги в России
Российских работников за рубежом предложили обязать платить налоги в России - РИА Новости, 27.07.2022
Российских работников за рубежом предложили обязать платить налоги в России
Минфин предлагает закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ – министерство... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-26T13:47
2022-07-27T03:05
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
налоги
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин предлагает закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ – министерство подготовило соответствующие поправки в законодательство, сообщила пресс-служба министерства.В законопроекте предлагается уточнить, что "выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников", указывает Минфин.Сейчас большое количество россиян проживают за рубежом, работая на российские компании в удаленном режиме. При этом, находясь за пределами страны более 183 дней в году, граждане потеряют налоговое резидентство РФ. Предложенная Минфином норма снимает вопросы с налогообложением их доходов, полученных в российских компаниях.Также законопроектом устанавливаются нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции.Кроме того, Минфин уточняет вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам."На брокеров, доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг", – говорится в сообщении.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоги, общество
13:47 26.07.2022 (обновлено: 03:05 27.07.2022)
 
Российских работников за рубежом предложили обязать платить налоги в России

Минфин предложил обязать работающих за границей граждан платить налоги в России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин предлагает закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ – министерство подготовило соответствующие поправки в законодательство, сообщила пресс-служба министерства.
В законопроекте предлагается уточнить, что "выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников", указывает Минфин.
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Сейчас большое количество россиян проживают за рубежом, работая на российские компании в удаленном режиме. При этом, находясь за пределами страны более 183 дней в году, граждане потеряют налоговое резидентство РФ. Предложенная Минфином норма снимает вопросы с налогообложением их доходов, полученных в российских компаниях.
Также законопроектом устанавливаются нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции.
Кроме того, Минфин уточняет вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам.
"На брокеров, доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг", – говорится в сообщении.
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