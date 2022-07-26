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WSJ: дефолт "Нафтогаза" запустит цепную реакцию на Украине - РИА Новости, 26.07.2022
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WSJ: дефолт "Нафтогаза" запустит цепную реакцию на Украине
WSJ: дефолт "Нафтогаза" запустит цепную реакцию на Украине - РИА Новости, 26.07.2022
WSJ: дефолт "Нафтогаза" запустит цепную реакцию на Украине
Дефолт украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе республики, пишет The Wall... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T21:50
2022-07-26T21:53
экономика
украина
нафтогаз украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дефолт украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе республики, пишет The Wall Street Journal.Как уточняет издание, общая сумма обязательств по облигациям составила более 1,4 миллиарда долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 миллионов. При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила в своем телеграм-канале о дефолте.Американское издание уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков усилит опасения по поводу состояния государственных финансов Украины, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики республики. Держатели остальных евробондов "Нафтогаза", платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
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экономика, украина, нафтогаз украины
21:50 26.07.2022 (обновлено: 21:53 26.07.2022)
 
WSJ: дефолт "Нафтогаза" запустит цепную реакцию на Украине

The Wall Street Journal: дефолт "Нафтогаза" запустит цепную реакцию в экономике Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дефолт украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе республики, пишет The Wall Street Journal.
Как уточняет издание, общая сумма обязательств по облигациям составила более 1,4 миллиарда долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 миллионов. При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила в своем телеграм-канале о дефолте.
Американское издание уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков усилит опасения по поводу состояния государственных финансов Украины, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики республики. Держатели остальных евробондов "Нафтогаза", платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
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