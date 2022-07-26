https://ria.ru/20220726/naftogaz-1805199124.html
Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте
Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте - РИА Новости, 27.07.2022
Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте
Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" объявила о дефолте. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-26T21:15
2022-07-26T21:15
2022-07-27T00:16
экономика
нафтогаз украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" объявила о дефолте.Ранее компания сообщила о нехватке средств на выплаты держателям бондов и заявила о необходимости отсрочить погашение на два года, однако кредиторы отклонили ее просьбу, а украинское правительство запретило платить по облигациям.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797104794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нафтогаз украины
21:15 26.07.2022 (обновлено: 00:16 27.07.2022)
Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте
"Нафтогаз Украины" сообщил о дефолте по еврооблигациям