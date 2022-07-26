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Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте - РИА Новости, 27.07.2022
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Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте
Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте - РИА Новости, 27.07.2022
Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте
Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" объявила о дефолте. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-26T21:15
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экономика
нафтогаз украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" объявила о дефолте.Ранее компания сообщила о нехватке средств на выплаты держателям бондов и заявила о необходимости отсрочить погашение на два года, однако кредиторы отклонили ее просьбу, а украинское правительство запретило платить по облигациям.
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экономика, нафтогаз украины
21:15 26.07.2022 (обновлено: 00:16 27.07.2022)
 
Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте

"Нафтогаз Украины" сообщил о дефолте по еврооблигациям

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" объявила о дефолте.
"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза". Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций", — говорится в телеграм-канале корпорации.
Ранее компания сообщила о нехватке средств на выплаты держателям бондов и заявила о необходимости отсрочить погашение на два года, однако кредиторы отклонили ее просьбу, а украинское правительство запретило платить по облигациям.
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ЭкономикаНафтогаз Украины
 
 
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