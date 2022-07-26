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Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2022
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Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ
Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2022
Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ
Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, во вторник истек срок погашения, сообщило украинское интернет-издание "Старна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:45
2022-07-26T20:45
экономика
нафтогаз украины
национальный антитеррористический комитет рф
украина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, во вторник истек срок погашения, сообщило украинское интернет-издание "Старна.ua" со ссылкой на источник."Источник "Страны" в правительстве сообщил, что кабмин не разрешил НАК "Нафтогаз" заплатить по еврооблигациям (хотя НАК говорил, что деньги аккумулировал). Таким образом, сегодня истек последний срок, когда такой платеж должен был быть осуществлен", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".В издании предполагают, что "Нафтогазу" грозит дефолт.Ранее держатели еврооблигаций "Нафтогаза Украины" не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.
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экономика, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, украина, кабинет министров украины
20:45 26.07.2022
 
Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ

"Страна.ua": кабмин запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, срок погашения истек

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, во вторник истек срок погашения, сообщило украинское интернет-издание "Старна.ua" со ссылкой на источник.
"Источник "Страны" в правительстве сообщил, что кабмин не разрешил НАК "Нафтогаз" заплатить по еврооблигациям (хотя НАК говорил, что деньги аккумулировал). Таким образом, сегодня истек последний срок, когда такой платеж должен был быть осуществлен", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
В издании предполагают, что "Нафтогазу" грозит дефолт.
Ранее держатели еврооблигаций "Нафтогаза Украины" не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.
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ЭкономикаНафтогаз УкраиныНациональный антитеррористический комитет РФУкраинаКабинет министров Украины
 
 
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