https://ria.ru/20220726/naftogaz-1805193928.html

Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ

Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2022

Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ

Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, во вторник истек срок погашения, сообщило украинское интернет-издание "Старна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:45

2022-07-26T20:45

2022-07-26T20:45

экономика

нафтогаз украины

национальный антитеррористический комитет рф

украина

кабинет министров украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_b6a72f6485c9d2de118f23bb07f11686.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, во вторник истек срок погашения, сообщило украинское интернет-издание "Старна.ua" со ссылкой на источник."Источник "Страны" в правительстве сообщил, что кабмин не разрешил НАК "Нафтогаз" заплатить по еврооблигациям (хотя НАК говорил, что деньги аккумулировал). Таким образом, сегодня истек последний срок, когда такой платеж должен был быть осуществлен", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".В издании предполагают, что "Нафтогазу" грозит дефолт.Ранее держатели еврооблигаций "Нафтогаза Украины" не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802635738.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, украина, кабинет министров украины