https://ria.ru/20220726/naftogaz-1805193928.html
Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ
Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2022
Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ
Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, во вторник истек срок погашения, сообщило украинское интернет-издание "Старна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:45
2022-07-26T20:45
2022-07-26T20:45
экономика
нафтогаз украины
национальный антитеррористический комитет рф
украина
кабинет министров украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, во вторник истек срок погашения, сообщило украинское интернет-издание "Старна.ua" со ссылкой на источник."Источник "Страны" в правительстве сообщил, что кабмин не разрешил НАК "Нафтогаз" заплатить по еврооблигациям (хотя НАК говорил, что деньги аккумулировал). Таким образом, сегодня истек последний срок, когда такой платеж должен был быть осуществлен", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".В издании предполагают, что "Нафтогазу" грозит дефолт.Ранее держатели еврооблигаций "Нафтогаза Украины" не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802635738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, украина, кабинет министров украины
Кабмин Украины запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, пишут СМИ
"Страна.ua": кабмин запретил "Нафтогазу" платить по еврооблигациям, срок погашения истек