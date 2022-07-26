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США думают, как нивелировать последствия ухода России с МКС - РИА Новости, 26.07.2022
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США думают, как нивелировать последствия ухода России с МКС
США думают, как нивелировать последствия ухода России с МКС - РИА Новости, 26.07.2022
США думают, как нивелировать последствия ухода России с МКС
США изучают возможности нивелировать негативные последствия ухода России с Международной космической станции и будут работать с партнерами над обеспечением... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T22:52
2022-07-26T23:05
космос - риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
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россия
москва
луна
роскосмос
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. США изучают возможности нивелировать негативные последствия ухода России с Международной космической станции и будут работать с партнерами над обеспечением безопасности станции и ее экипажа, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Он сообщил журналистам, что американская администрация не получала от российских властей официального уведомления о намерении покинуть проект после 2024 года."Мы, безусловно, изучаем возможности для нивелирования любых потенциальных последствий для МКС после 2024 года, если Россия на самом деле выйдет. Это ответственный подход к ситуации в свете сообщений, которые мы видели", — сказал Кирби в ходе брифинга."США сохраняют готовность работать со всеми партнерами по МКС для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, безопасность астронавтов на борту", — добавил он.Во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.Как отмечал генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев, строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный корабль.
https://ria.ru/20220726/mks-1805204791.html
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космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия, москва, луна, роскосмос, наса, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), джон кирби
22:52 26.07.2022 (обновлено: 23:05 26.07.2022)
 
США думают, как нивелировать последствия ухода России с МКС

Белый дом: США изучают возможности нивелировать негативные последствия ухода России с МКС

© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. США изучают возможности нивелировать негативные последствия ухода России с Международной космической станции и будут работать с партнерами над обеспечением безопасности станции и ее экипажа, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он сообщил журналистам, что американская администрация не получала от российских властей официального уведомления о намерении покинуть проект после 2024 года.
"Мы, безусловно, изучаем возможности для нивелирования любых потенциальных последствий для МКС после 2024 года, если Россия на самом деле выйдет. Это ответственный подход к ситуации в свете сообщений, которые мы видели", — сказал Кирби в ходе брифинга.
"США сохраняют готовность работать со всеми партнерами по МКС для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, безопасность астронавтов на борту", — добавил он.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 22:17Наука
США сожалеют о решении России выйти из проекта МКС
Во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.
Как отмечал генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев, строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный корабль.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 20:04
Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС в 2024 году
 
Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинРоссияМоскваЛунаРоскосмосНАСАРКК "Энергия"Международная космическая станция (МКС)Джон Кирби
 
 
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