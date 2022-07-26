https://ria.ru/20220726/mks-1805204791.html
США сожалеют о решении России выйти из проекта МКС
США сожалеют о решении России выйти из проекта МКС - РИА Новости, 26.07.2022
США сожалеют о решении России выйти из проекта МКС
США сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T22:17
2022-07-26T22:17
2022-07-26T22:17
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космос - риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
дмитрий рогозин
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россия
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств", - заявил Прайс на брифинге.По его словам, объявление России стало для Вашингтона неожиданностью.Во вторник новый глава Роскосмоса Юрий Борисов, недавно сменивший на этом посту Дмитрия Рогозина, доложил президенту Владимиру Путину, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.Как отметил во вторник генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев, строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный корабль.
https://ria.ru/20220726/mask-1805185792.html
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космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), дмитрий рогозин, владимир путин, россия, вашингтон (штат), москва, роскосмос, наса, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), государственный департамент сша, нед прайс
США сожалеют о решении России выйти из проекта МКС
Представитель Госдепа Прайс: США сожалеют о решении России уйти из проекта МКС в 2024 году