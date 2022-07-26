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РКК "Энергия" призвала эксплуатировать МКС во время создания новой станции
РКК "Энергия" призвала эксплуатировать МКС во время создания новой станции - РИА Новости, 26.07.2022
РКК "Энергия" призвала эксплуатировать МКС во время создания новой станции
Эксплуатацию Международной космической станции нужно продолжать до тех пор, пока не будет создан ощутимый задел по новой российской орбитальной служебной... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:27
2022-07-26T18:27
2022-07-26T18:55
космос - риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
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роскосмос
международная космическая станция (мкс)
ркк "энергия"
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Эксплуатацию Международной космической станции нужно продолжать до тех пор, пока не будет создан ощутимый задел по новой российской орбитальной служебной станции (РОСС), считает генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.Он уточнил, что перелет с одной станции на другую будет невозможен, но Россия будет в состоянии "обеспечить эффективную эксплуатацию и российского сегмента МКС, и РОСС"."Подобный опыт у нас имеется. Кроме того, надо учитывать, что если мы на несколько лет прекратим пилотируемые полеты, то потом восстановить достигнутое будет очень непросто", - отметил Соловьев.Ранее во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС в 2024 году. Отправка первого модуля новой российской станции на орбиту ожидается не ранее 2028 года.
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космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия"
18:27 26.07.2022 (обновлено: 18:55 26.07.2022)
РКК "Энергия" призвала эксплуатировать МКС во время создания новой станции
В РКК "Энергия" видят необходимость в эксплуатации МКС во время сооружения новой станции