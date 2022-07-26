https://ria.ru/20220726/mks-1805159964.html
Спутники смогут дозаправляться на новой российской орбитальной станции
Спутники смогут дозаправляться на новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 26.07.2022
Спутники смогут дозаправляться на новой российской орбитальной станции
Платформа обслуживания космических аппаратов, которая будет установлена на новой российской орбитальной станции, позволит не только дооснащать и ремонтировать... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:19
2022-07-26T18:19
2022-07-26T19:07
наука
космос - риа наука
сша
международная космическая станция (мкс)
ркк "энергия"
владимир соловьев (космонавт)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Платформа обслуживания космических аппаратов, которая будет установлена на новой российской орбитальной станции, позволит не только дооснащать и ремонтировать спутники, но и дозаправлять их, заявил генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев."На РОСС будет доставлена частично герметичная Платформа обслуживания космических аппаратов, на которой можно будет переоснащать, дозаправлять и вновь отправлять на орбиты новые автоматические космические аппараты", - сказал Соловьев в интервью журналу "Русский космос".Он уточнил, что платформа будет доставлена на станцию в ходе второго этапа ее развертывания на орбите, который начнется в 2030 году.Как следует из иллюстраций к интервью, приведенных в журнале, платформа позволит работать со спутниками-инспекторами, которые будут осматривать станцию снаружи, аппаратами группировки "Рой", которые будут обнаруживать сближающиеся объекты, а также спутниками дистанционного зондирования Земли.Кроме того, в планах работа с космическими аппаратами высокоскоростной связи и спутниками-буксирами для транспортировки неисправных аппаратов к станции.На Международной космической станции такой системы нет. В то же время Соловьев отметил, что возможность дозаправки в космосе советские ракетчики отработали еще в 1978 году."Эту систему у нас даже покупали европейцы для своего грузового корабля АTV, и грех не использовать ее для дозаправки спутников", - сказал он.Он также добавил, что США уже разработали буксир для перемещения неисправных спутников по орбите. Такую же систему предстоит разработать и российским инженерам.
https://ria.ru/20220726/mks-1805155577.html
https://ria.ru/20220726/luna-1805156338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", владимир соловьев (космонавт)
18:19 26.07.2022 (обновлено: 19:07 26.07.2022)
Спутники смогут дозаправляться на новой российской орбитальной станции
На новой российской орбитальной станции будет платформа обслуживания космических аппаратов
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Платформа обслуживания космических аппаратов, которая будет установлена на новой российской орбитальной станции, позволит не только дооснащать и ремонтировать спутники, но и дозаправлять их, заявил
генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.
"На РОСС будет доставлена частично герметичная Платформа обслуживания космических аппаратов, на которой можно будет переоснащать, дозаправлять и вновь отправлять на орбиты новые автоматические космические аппараты", - сказал Соловьев в интервью журналу "Русский космос".
Он уточнил, что платформа будет доставлена на станцию в ходе второго этапа ее развертывания на орбите, который начнется в 2030 году.
Как следует из иллюстраций к интервью, приведенных в журнале, платформа позволит работать со спутниками-инспекторами, которые будут осматривать станцию снаружи, аппаратами группировки "Рой", которые будут обнаруживать сближающиеся объекты, а также спутниками дистанционного зондирования Земли.
Кроме того, в планах работа с космическими аппаратами высокоскоростной связи и спутниками-буксирами для транспортировки неисправных аппаратов к станции.
На Международной космической станции
такой системы нет. В то же время Соловьев отметил, что возможность дозаправки в космосе советские ракетчики отработали еще в 1978 году.
"Эту систему у нас даже покупали европейцы для своего грузового корабля АTV, и грех не использовать ее для дозаправки спутников", - сказал он.
Он также добавил, что США
уже разработали буксир для перемещения неисправных спутников по орбите. Такую же систему предстоит разработать и российским инженерам.