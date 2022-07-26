https://ria.ru/20220726/mks-1805155577.html
Российскую станцию на смену МКС начнут строить не ранее 2028 года
Российскую станцию на смену МКС начнут строить не ранее 2028 года - РИА Новости, 26.07.2022
Российскую станцию на смену МКС начнут строить не ранее 2028 года
Строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, заявил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:06
2022-07-26T18:06
2022-07-26T19:37
космос - риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
россия
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
владимир путин
ркк "энергия"
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, заявил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев в интервью журналу "Русский космос".Ранее сообщалось, что запуск первого модуля может пройти в 2027-2028 годах.Затем она же выведет Узловой и Шлюзовой модули. Первый будет аналогичен модулю, который уже есть в составе Международной космической станции. Второй будет использоваться для выходов в открытый космос.При этом он подчеркнул, что до того, как удастся добиться серьезного прогресса в создании РОСС, следует использовать МКС.Соловьев уточнил, что перелет с одной станции на другую будет невозможен, но Россия будет в состоянии "обеспечить эффективную эксплуатацию и российского сегмента МКС, и РОСС"."Подобный опыт у нас имеется. Кроме того, надо учитывать, что если мы на несколько лет прекратим пилотируемые полеты, то потом восстановить достигнутое будет очень непросто", — отметил он.По словам Соловьева, новая станция может использоваться как база для полетов к Луне или Марсу."С помощью РОСС можно реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне", — сказал конструктор.Он уточнил, что такие схемы позволяют снизить необходимую грузоподъемность ракет и перейти с дорогостоящих носителей сверхтяжелого класса на более доступные ракеты тяжелого класса."Для полета к Луне экипаж сможет использовать корабль, прибывающий на станцию с Земли, или даже многоразовый корабль с постоянной "припиской" к РОСС. В этом случае РОСС становится своеобразным космопортом", — добавил Соловьев.Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил Владимиру Путину, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС в 2024 году.
https://ria.ru/20220721/kosmos-1804136749.html
https://ria.ru/20220726/mks-1805117477.html
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РИА Новости
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космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), владимир путин, ркк "энергия"
18:06 26.07.2022 (обновлено: 19:37 26.07.2022)
Российскую станцию на смену МКС начнут строить не ранее 2028 года
Российскую орбитальную служебную станцию на смену МКС начнут строить не ранее 2028 года
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, заявил
генконструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев в интервью журналу "Русский космос".
Ранее сообщалось, что запуск первого модуля может пройти в 2027-2028 годах.
"Мы предлагаем ее строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем "Ангара-А5М" Научно-энергетического модуля", — сказал Соловьев.
Затем она же выведет Узловой
и Шлюзовой модули. Первый будет аналогичен модулю, который уже есть в составе Международной космической станции
. Второй будет использоваться для выходов в открытый космос.
При этом он подчеркнул, что до того, как удастся добиться серьезного прогресса в создании РОСС, следует использовать МКС.
Соловьев уточнил, что перелет с одной станции на другую будет невозможен, но Россия будет в состоянии "обеспечить эффективную эксплуатацию и российского сегмента МКС, и РОСС".
"Подобный опыт у нас имеется. Кроме того, надо учитывать, что если мы на несколько лет прекратим пилотируемые полеты, то потом восстановить достигнутое будет очень непросто", — отметил он.
По словам Соловьева, новая станция может использоваться как база для полетов к Луне или Марсу.
"С помощью РОСС можно реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне", — сказал конструктор.
Он уточнил, что такие схемы позволяют снизить необходимую грузоподъемность ракет и перейти с дорогостоящих носителей сверхтяжелого класса на более доступные ракеты тяжелого класса.
"Для полета к Луне экипаж сможет использовать корабль, прибывающий на станцию с Земли, или даже многоразовый корабль с постоянной "припиской" к РОСС. В этом случае РОСС становится своеобразным космопортом", — добавил Соловьев.
Ранее новый глава "Роскосмоса
" Юрий Борисов
доложил Владимиру Путину
, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС в 2024 году.