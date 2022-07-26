16:34 26.07.2022 (обновлено: 18:30 26.07.2022)
В НАСА не получали уведомления от России о выходе из проекта МКС
В НАСА не получали уведомления от России о выходе из проекта МКС в 2024 году
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. НАСА пока не получало от РФ официального уведомления о намерении выйти из проекта МКС в 2024 году, заинтересовано в продолжении партнерских отношений с Россией в космосе, заявила во вторник руководитель проекта МКС в управлении космических операций НАСА Робин Дэйтон.
"Мы не получили пока официального заявления от нашего партнера, и, что касается сегодняшних новостей, мы будем говорить об их дальнейших планах позднее", - сказала Дэйтон в ходе конференции по МКС. Комментируя заявленные планы России о строительстве собственной космической станции после 2024 года, представитель НАСА сказала: "думаю, они так же как мы, думают о том, что будет дальше", - сказала она.
Отвечая на вопрос, заинтересовано ли НАСА в завершении партнерства с Россией, представитель ведомства сказала: "Нет, совершенно точно нет". "Они были хорошими партнерами, как все другие партнеры, и мы хотим, чтобы партнерские отношения по обеспечению работы Космической станции до окончания этого десятилетия продолжались", - сказала представитель американского космического ведомства.
Ранее во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что РФ приняла решение по уходу со станции после 2024 года, но заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами.
Новый глава Роскосмоса отметил, что к этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.