https://ria.ru/20220726/mirimskaya-1805198308.html

ФСБ проверит заявление о попытке обмана главы банка БКФ лжепрокурором

ФСБ проверит заявление о попытке обмана главы банка БКФ лжепрокурором - РИА Новости, 26.07.2022

ФСБ проверит заявление о попытке обмана главы банка БКФ лжепрокурором

Сотрудники управления "М" ФСБ проверяют заявление защиты председателя совета директоров банка БКФ Ольги Миримской, сообщившей об обмане бывшим в розыске... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T21:08

2022-07-26T21:08

2022-07-26T21:10

происшествия

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники управления "М" ФСБ проверяют заявление защиты председателя совета директоров банка БКФ Ольги Миримской, сообщившей об обмане бывшим в розыске уроженцем Украины, выдававшим себя за высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры, рассказал РИА Новости ее адвокат Александр Чернов.По его словам, примерно месяц назад уроженец Украины Александр Малиновский, представившись племянником бывшего замгенпрокурора Владимира Малиновского, назначил адвокатам Миримской встречу возле здания Генпрокуратуры в центре Москвы якобы с целью помочь по делу их подзащитной. Он представился начальником Главного управления по надзору за соблюдением законодательства в экологической сфере, в прошлом якобы занимавшим должность замначальника управления по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.По словам адвоката, Малиновский утверждал, что его дядя занимался делом ЮКОСа, в рамках которого Миримская давала показания. Лжепрокурор сказал, что она принесла "огромную пользу" и может еще помочь стране, и с учетом этого он готов поспособствовать тому, чтобы документы не терялись у рядовых сотрудников, а попали к "нужным людям".Для подтверждения своей высокой должности Малиновский предоставил копию приказа о его назначении, но защита такого управления не нашла. После того, как были получены его паспортные данные, выяснилось, что этот человек с 1990-х годов неоднократно объявлялся в розыск за мошенничество, притом в тех же регионах, что и другой аферист Сергей Соколов. Последний предлагал свою "помощь" в деле Миримской, обещая за 33,5 миллиона рублей помочь ей выйти из СИЗО и добиться прекращения дела. В марте Хамовнический суд Москвы арестовал его по делу о мошенничестве.Сейчас Малиновский не выходит на связь, его местонахождение неизвестно. Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.Ранее Миримской было предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ) на сумму 3,3 миллиона рублей подмосковному следователю Юрию Носову, в декабре 2021 года ее арестовали. Также под стражу заключен и Носов. Свою вину оба категорически не признают.По данным "Коммерсанта", дело о даче взятки следователю - это уже второе дело в отношении Миримской, но выделили его из первого. Оно связано с якобы попыткой подкупить в 2017 году за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы через посредника Ивана Кибальчича. Суд арестовал его 20 июля 2022 года по обвинению в мошенничестве уже в отношении самой Миримской.Как рассказал Чернов, 6 июня 2022 года в отношении Миримской возбудили третье дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году она якобы передала бывшему заместителю главного судебного пристава Московской области Евгению Першину 500 тысяч долларов для судьи Пресненского суда Москвы. Данная сумма также предназначалась для вынесения в ее пользу решения о разделе имущества с ее бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. Однако Першин деньги вернул."Доводы и доказательства о том, что это дело незаконно возбуждено защита привела в жалобе, которую направила на имя председателя СК России Александра Бастрыкина", - добавил Чернов.Он уточнил, что защита требует отменить постановление о возбуждении дела в отношении Миримской и будет добиваться привлечения Першина к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств.Сама Миримская отрицает знакомство с Першиным и свою вину не признает.Миримская ранее занимала должность гендиректора компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220325/mirimskaya-1780022370.html

https://ria.ru/20210730/aferist-1743611959.html

https://ria.ru/20220516/arest-1788894136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр бастрыкин, москва, россия, украина, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)