13:13 26.07.2022 (обновлено: 15:01 26.07.2022)
Минфин подготовил проект повышения эффективности налоговой системы
Минфин подготовил законопроект для повышения эффективности налоговой системы
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект с рядом налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы, сообщает пресс-службы министерства.
"Для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2022-2024 годы Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы", - говорится в сообщении.
Так, законопроект совершенствует порядок досудебного урегулирования налоговых споров, расширяя его действие на споры имущественного характера.
Кроме того, министерство предложило внедрить понятие электронной банковской гарантии. Это должно повысить доступность и безопасность использования банковских гарантий, необходимых для возмещения сумм НДС и акцизов. Такая электронная банковская гарантия, по задумке Минфина, будет поступать в налоговые органы непосредственно от гарантов. Это позволит сократить временные и финансовые затраты налогоплательщиков, гарантов и налоговых органов, обеспечит быструю и прозрачную логистику, сократит время возмещения сумм налогов.
Как сообщает министерство, такой механизм уже был опробован. В рамках эксперимента на конец 2020 года было принято более 2,3 тысячи электронных банковских гарантий на сумму 367 миллиардов рублей.
"Также законопроект предусматривает упрощение процедур по отдельным налогам и сборам. При этом предлагаемые меры не предполагают увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса", - отмечает Минфин.