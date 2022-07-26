https://ria.ru/20220726/minfin-1805018608.html

Минфин подготовил проект повышения эффективности налоговой системы

Минфин подготовил проект повышения эффективности налоговой системы - РИА Новости, 26.07.2022

Минфин подготовил проект повышения эффективности налоговой системы

Минфин РФ подготовил законопроект с рядом налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы, сообщает пресс-службы министерства. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:13

2022-07-26T13:13

2022-07-26T15:01

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект с рядом налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы, сообщает пресс-службы министерства."Для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2022-2024 годы Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы", - говорится в сообщении.Так, законопроект совершенствует порядок досудебного урегулирования налоговых споров, расширяя его действие на споры имущественного характера.Кроме того, министерство предложило внедрить понятие электронной банковской гарантии. Это должно повысить доступность и безопасность использования банковских гарантий, необходимых для возмещения сумм НДС и акцизов. Такая электронная банковская гарантия, по задумке Минфина, будет поступать в налоговые органы непосредственно от гарантов. Это позволит сократить временные и финансовые затраты налогоплательщиков, гарантов и налоговых органов, обеспечит быструю и прозрачную логистику, сократит время возмещения сумм налогов.Как сообщает министерство, такой механизм уже был опробован. В рамках эксперимента на конец 2020 года было принято более 2,3 тысячи электронных банковских гарантий на сумму 367 миллиардов рублей."Также законопроект предусматривает упрощение процедур по отдельным налогам и сборам. При этом предлагаемые меры не предполагают увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса", - отмечает Минфин.

https://ria.ru/20220720/nalog-1803896653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)