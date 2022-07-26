Рейтинг@Mail.ru
В России показали новое семейство чипов для автомобилей - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220726/mikron-1805013472.html
В России показали новое семейство чипов для автомобилей
В России показали новое семейство чипов для автомобилей - РИА Новости, 26.07.2022
В России показали новое семейство чипов для автомобилей
Российский производитель микроэлектроники завод "Микрон" представил новую продукцию, предназначенную для автомобильной промышленности. В семейство вошло... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:05
2022-07-26T13:05
наука
экономика
технологии
геннадий дегтев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158170_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04dcc60cfea441a0e16aacbc7f1aaca7.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский производитель микроэлектроники завод "Микрон" представил новую продукцию, предназначенную для автомобильной промышленности. В семейство вошло несколько микросхем."Завод имеет серийно выпускаемую и готовую к поставкам номенклатуру для приборных блоков из 10 типов микросхем. Все они освоены в серийном производстве и готовы к применению для локализации систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, осветительных приборов", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис “Москва” Геннадий Дегтев, резидентом которого является "Микрон".Сейчас производственная линейка завода для автопрома включает как стандартные массовые чипы, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей."32 типа микросхем готовы к освоению и могут выпускаться у нас на имеющемся оборудовании, а в ближайшем будущем могут быть разработаны и запущены в производство еще 40, что позволит кратно нарастить локализацию в электронных блоках для автопрома и довести ее до 80 процентов", — сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "Микрон" Евгений Кузьмин.Новая продукция "Микрона" активно осваивается российскими автопроизводителями в рамках программы импортозамещения.
https://ria.ru/20220531/troyka-1791917857.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b9ed9121bad2cdfe9f9bbadd1404f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, геннадий дегтев
13:05 26.07.2022
 

В России показали новое семейство чипов для автомобилей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗавод "Микрон" в Зеленограде
Завод Микрон в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский производитель микроэлектроники завод "Микрон" представил новую продукцию, предназначенную для автомобильной промышленности. В семейство вошло несколько микросхем.
"Завод имеет серийно выпускаемую и готовую к поставкам номенклатуру для приборных блоков из 10 типов микросхем. Все они освоены в серийном производстве и готовы к применению для локализации систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, осветительных приборов", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис “Москва” Геннадий Дегтев, резидентом которого является "Микрон".
Сейчас производственная линейка завода для автопрома включает как стандартные массовые чипы, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей.
"32 типа микросхем готовы к освоению и могут выпускаться у нас на имеющемся оборудовании, а в ближайшем будущем могут быть разработаны и запущены в производство еще 40, что позволит кратно нарастить локализацию в электронных блоках для автопрома и довести ее до 80 процентов", — сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "Микрон" Евгений Кузьмин.
Новая продукция "Микрона" активно осваивается российскими автопроизводителями в рамках программы импортозамещения.
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 08:17
В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом
 
НаукаЭкономикаТехнологииГеннадий Дегтев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала