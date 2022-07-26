https://ria.ru/20220726/mikron-1805013472.html
В России показали новое семейство чипов для автомобилей
В России показали новое семейство чипов для автомобилей - РИА Новости, 26.07.2022
В России показали новое семейство чипов для автомобилей
Российский производитель микроэлектроники завод "Микрон" представил новую продукцию, предназначенную для автомобильной промышленности. В семейство вошло... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:05
2022-07-26T13:05
2022-07-26T13:05
наука
экономика
технологии
геннадий дегтев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский производитель микроэлектроники завод "Микрон" представил новую продукцию, предназначенную для автомобильной промышленности. В семейство вошло несколько микросхем."Завод имеет серийно выпускаемую и готовую к поставкам номенклатуру для приборных блоков из 10 типов микросхем. Все они освоены в серийном производстве и готовы к применению для локализации систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, осветительных приборов", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис “Москва” Геннадий Дегтев, резидентом которого является "Микрон".Сейчас производственная линейка завода для автопрома включает как стандартные массовые чипы, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей."32 типа микросхем готовы к освоению и могут выпускаться у нас на имеющемся оборудовании, а в ближайшем будущем могут быть разработаны и запущены в производство еще 40, что позволит кратно нарастить локализацию в электронных блоках для автопрома и довести ее до 80 процентов", — сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "Микрон" Евгений Кузьмин.Новая продукция "Микрона" активно осваивается российскими автопроизводителями в рамках программы импортозамещения.
https://ria.ru/20220531/troyka-1791917857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, геннадий дегтев
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский производитель микроэлектроники завод "Микрон" представил новую продукцию, предназначенную для автомобильной промышленности. В семейство вошло несколько микросхем.
"Завод имеет серийно выпускаемую и готовую к поставкам номенклатуру для приборных блоков из 10 типов микросхем. Все они освоены в серийном производстве и готовы к применению для локализации систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, осветительных приборов", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис “Москва” Геннадий Дегтев
, резидентом которого является "Микрон".
Сейчас производственная линейка завода для автопрома включает как стандартные массовые чипы, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей.
"32 типа микросхем готовы к освоению и могут выпускаться у нас на имеющемся оборудовании, а в ближайшем будущем могут быть разработаны и запущены в производство еще 40, что позволит кратно нарастить локализацию в электронных блоках для автопрома и довести ее до 80 процентов", — сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "Микрон" Евгений Кузьмин.
Новая продукция "Микрона" активно осваивается российскими автопроизводителями в рамках программы импортозамещения.