https://ria.ru/20220726/mikron-1805013472.html

В России показали новое семейство чипов для автомобилей

В России показали новое семейство чипов для автомобилей - РИА Новости, 26.07.2022

В России показали новое семейство чипов для автомобилей

Российский производитель микроэлектроники завод "Микрон" представил новую продукцию, предназначенную для автомобильной промышленности. В семейство вошло... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:05

2022-07-26T13:05

2022-07-26T13:05

наука

экономика

технологии

геннадий дегтев

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский производитель микроэлектроники завод "Микрон" представил новую продукцию, предназначенную для автомобильной промышленности. В семейство вошло несколько микросхем."Завод имеет серийно выпускаемую и готовую к поставкам номенклатуру для приборных блоков из 10 типов микросхем. Все они освоены в серийном производстве и готовы к применению для локализации систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, осветительных приборов", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис “Москва” Геннадий Дегтев, резидентом которого является "Микрон".Сейчас производственная линейка завода для автопрома включает как стандартные массовые чипы, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей."32 типа микросхем готовы к освоению и могут выпускаться у нас на имеющемся оборудовании, а в ближайшем будущем могут быть разработаны и запущены в производство еще 40, что позволит кратно нарастить локализацию в электронных блоках для автопрома и довести ее до 80 процентов", — сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "Микрон" Евгений Кузьмин.Новая продукция "Микрона" активно осваивается российскими автопроизводителями в рамках программы импортозамещения.

https://ria.ru/20220531/troyka-1791917857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

экономика, технологии, геннадий дегтев