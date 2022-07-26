Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал создать штаб по работе с эвакуированными из зон конфликтов - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/medvedev-1805110677.html
Медведев призвал создать штаб по работе с эвакуированными из зон конфликтов
Медведев призвал создать штаб по работе с эвакуированными из зон конфликтов - РИА Новости, 26.07.2022
Медведев призвал создать штаб по работе с эвакуированными из зон конфликтов
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать единый центр по работе с людьми, эвакуированными из зон конфликтов. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:23
2022-07-26T16:24
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать единый центр по работе с людьми, эвакуированными из зон конфликтов."Нужно, безусловно, вычищать всякие разные бюрократические наросты, которые у нас существуют, и не только по проблемам переселенцев и беженцев, но и вообще в целом в государственной машине. В этом контексте правильно было бы создать единый центр - может быть, назвать его штабом, надо подумать - по работе с теми людьми, которые эвакуированы из зон конфликтов", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804563810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев
16:23 26.07.2022 (обновлено: 16:24 26.07.2022)
 
Медведев призвал создать штаб по работе с эвакуированными из зон конфликтов

Медведев призвал создать единый центр по работе с эвакуированными из зон конфликтов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать единый центр по работе с людьми, эвакуированными из зон конфликтов.
"Нужно, безусловно, вычищать всякие разные бюрократические наросты, которые у нас существуют, и не только по проблемам переселенцев и беженцев, но и вообще в целом в государственной машине. В этом контексте правильно было бы создать единый центр - может быть, назвать его штабом, надо подумать - по работе с теми людьми, которые эвакуированы из зон конфликтов", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 21:35
Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
 
РоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала