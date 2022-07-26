https://ria.ru/20220726/medvedev-1805110677.html

Медведев призвал создать штаб по работе с эвакуированными из зон конфликтов

Медведев призвал создать штаб по работе с эвакуированными из зон конфликтов - РИА Новости, 26.07.2022

Медведев призвал создать штаб по работе с эвакуированными из зон конфликтов

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать единый центр по работе с людьми, эвакуированными из зон конфликтов. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:23

2022-07-26T16:23

2022-07-26T16:24

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать единый центр по работе с людьми, эвакуированными из зон конфликтов."Нужно, безусловно, вычищать всякие разные бюрократические наросты, которые у нас существуют, и не только по проблемам переселенцев и беженцев, но и вообще в целом в государственной машине. В этом контексте правильно было бы создать единый центр - может быть, назвать его штабом, надо подумать - по работе с теми людьми, которые эвакуированы из зон конфликтов", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804563810.html

россия

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россия, дмитрий медведев