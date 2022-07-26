10:19 26.07.2022 (обновлено: 10:50 26.07.2022)
Медведев охарактеризовал политику Евросоюза
Зампред Совбеза Медведев назвал политику ЕС коктейлем из хамства и инфантильности
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал всю нынешнюю политику Европы на российском направлении отвратительным коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости.
"Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении – отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости", - написал он в своем Telegram-канале.
"Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на всё, что горит. Нате! Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное – пусть русские страдают. Потом спохватились", - написал он.
По словам Медведева, европейцы вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны.
"Осознали, как трудно сидеть на трёх стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже не чужие. В общем, красиво не вышло", - заявил замруководителя Совбеза РФ.
"Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода", - написал он.
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