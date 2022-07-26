https://ria.ru/20220726/medvedev-1804949402.html

Медведев охарактеризовал политику Евросоюза

Медведев охарактеризовал политику Евросоюза - РИА Новости, 26.07.2022

Медведев охарактеризовал политику Евросоюза

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал всю нынешнюю политику Европы на российском направлении отвратительным коктейлем из высокомерного хамства,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:19

2022-07-26T10:19

2022-07-26T10:50

россия

дмитрий медведев

евросоюз

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал всю нынешнюю политику Европы на российском направлении отвратительным коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости."Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении – отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев напомнил, что ЕС "сначала объявили о намерении строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы"."Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на всё, что горит. Нате! Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное – пусть русские страдают. Потом спохватились", - написал он.По словам Медведева, европейцы вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны."Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода", - написал он.

https://ria.ru/20220721/medvedev-1803952961.html

https://ria.ru/20220713/evrosoyuz-1802129935.html

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россия, дмитрий медведев, евросоюз, украина, европа