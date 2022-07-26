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Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС в 2024 году
Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС в 2024 году - РИА Новости, 27.07.2022
Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС в 2024 году
Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-26T20:04
2022-07-26T20:04
2022-07-27T02:56
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году пожеланием "счастливого пути"."Bon voyage", — написал по-французски Маск в своем Twitter-аккаунте в ответ на статью профильного издания Space.com о заявлении нового главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято.Борисов, недавно сменивший на этом посту Дмитрия Рогозина, доложил о принятом решении президенту Владимиру Путину. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030-го, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.Маск ранее неоднократно полемизировал с экс-главой российского космического ведомства Рогозиным в соцсети Twitter. Темами их едких замечаний в адрес друг друга становились как космос, так и земные дела, в частности ситуация на Украине.Как отметил во вторник генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев, строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный корабль.
https://ria.ru/20220726/mks-1805117477.html
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космос - риа наука, владимир путин, юрий борисов (вице-премьер), россия, москва, украина, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, илон маск, сша, в мире
20:04 26.07.2022 (обновлено: 02:56 27.07.2022)
Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС в 2024 году
Илон Маск пожелал России счастливого пути из-за решения выйти из проекта МКС