https://ria.ru/20220726/marker-1804920999.html

Источник: робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022"

Источник: робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 26.07.2022

Источник: робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022"

Перспективный робот "Маркер" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T03:11

2022-07-26T03:11

2022-07-26T03:11

новое оружие россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Перспективный робот "Маркер" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости информированный источник.Выставка пройдёт в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа.Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" - НПО "Андроидная техника" - сообщал РИА Новости, что данный робот вызвал интерес у Роскосмоса, Росгвардии и РЖД. В частности, охранные возможности данной платформы испытали в конце 2021 года на космодроме "Восточный".В рамках испытаний шла отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.Робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.

https://ria.ru/20220216/marker-1773028428.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия