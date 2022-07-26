https://ria.ru/20220726/marker-1804920999.html
Источник: робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022"
Источник: робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 26.07.2022
Источник: робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022"
Перспективный робот "Маркер" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T03:11
2022-07-26T03:11
2022-07-26T03:11
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Перспективный робот "Маркер" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости информированный источник.Выставка пройдёт в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа.Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" - НПО "Андроидная техника" - сообщал РИА Новости, что данный робот вызвал интерес у Роскосмоса, Росгвардии и РЖД. В частности, охранные возможности данной платформы испытали в конце 2021 года на космодроме "Восточный".В рамках испытаний шла отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.Робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
https://ria.ru/20220216/marker-1773028428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Источник: робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022"
Робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на военно-техническом форуме "Армия-2022"
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Перспективный робот "Маркер" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости информированный источник.
Выставка пройдёт в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа.
"Робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022" в рамках экспозиции Роскосмоса. Ожидается, что на стенде Научно-технического центра "Охрана" (дочка Роскосмоса) будут выставлены два робота: один на колёсном и один на гусеничном шасси", - сказал собеседник агентства.
Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" - НПО "Андроидная техника" - сообщал РИА Новости, что данный робот вызвал интерес у Роскосмоса
, Росгвардии
и РЖД
. В частности, охранные возможности данной платформы испытали в конце 2021 года на космодроме "Восточный".
В рамках испытаний шла отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований
. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России
навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.
Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.