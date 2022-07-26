https://ria.ru/20220726/manyak-1804985793.html

"Скопинскому маньяку" запретили приближаться к школам

"Скопинскому маньяку" запретили приближаться к школам - РИА Новости, 26.07.2022

"Скопинскому маньяку" запретили приближаться к школам

Суд в Рязанской области дополнил ограничения Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", запретив подходить близко к образовательным организациям и... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:11

2022-07-26T12:11

2022-07-26T12:11

происшествия

скопин

саратовская область

рязанский областной суд

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РЯЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Суд в Рязанской области дополнил ограничения Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", запретив подходить близко к образовательным организациям и детским больницам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.Как указано на сайте Скопинского районного суда, 6 июля было зарегистрировано административное исковое заявление межмуниципального отдела МВД "Скопинский", ответчиком по которому указан Мохов. Категория дела - о дополнении ранее установленных административных ограничений. На заседании 14 июля иск был удовлетворен.В суде РИА Новости пояснили, что информация по делу закрыта, суть исковых требований не уточнили."Не приближаться ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам", - пояснил источник.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили – до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, запретить общение с журналистами, ходить в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе.

https://ria.ru/20210803/manyak-1744175135.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/tatarstan-1802066973.html

скопин

саратовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, скопин, саратовская область, рязанский областной суд