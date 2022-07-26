https://ria.ru/20220726/luna-1805156338.html

Новая станция может стать базой для полетов к Луне, заявили в РКК "Энергия"

Новая станция может стать базой для полетов к Луне, заявили в РКК "Энергия" - РИА Новости, 26.07.2022

Новая станция может стать базой для полетов к Луне, заявили в РКК "Энергия"

Новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:09

2022-07-26T18:09

2022-07-26T18:13

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный корабль, сообщил генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв."При политической воле и достаточном финансировании РОСС можно будет использовать в качестве базы для сборки лунного или марсианского комплекса. С помощью РОСС можно реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне", - сказал Соловьев в интервью журналу "Русский космос".Он уточнил, что такие схемы позволяют снизить необходимую грузоподъемность ракет и перейти с дорогостоящих носителей сверхтяжелого класса на более доступные ракеты тяжелого класса."Для полета к Луне экипаж сможет использовать корабль, прибывающий на станцию с Земли, или даже многоразовый корабль с постоянной "припиской" к РОСС. В этом случае РОСС становится своеобразным космопортом", - добавил Соловьев.Ранее во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС в 2024 году. Отправка первого модуля новой российской станции на орбиту ожидается не ранее 2028 года.

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космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), луна, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия, земля, владимир путин