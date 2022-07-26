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В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС
В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС - РИА Новости, 26.07.2022
В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС
Украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с территории Углегорской ТЭС, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:24
2022-07-26T19:24
2022-07-26T19:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с территории Углегорской ТЭС, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске."Углегорская ТЭС при поддержке российских войск освобождена Народной милицией Луганской Народной республики, а также при поддержке Народной милиции ДНР. На территории предприятия обнаружено огромное количество мин, растяжек. Данное предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать ", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
19:24 26.07.2022 (обновлено: 19:30 26.07.2022)
В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС
Марочко: украинские военные оставили мины и растяжки на Углегорской ТЭС