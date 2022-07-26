https://ria.ru/20220726/lnr-1805174642.html

В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС

В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС - РИА Новости, 26.07.2022

В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС

Украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с территории Углегорской ТЭС, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:24

2022-07-26T19:24

2022-07-26T19:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с территории Углегорской ТЭС, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске."Углегорская ТЭС при поддержке российских войск освобождена Народной милицией Луганской Народной республики, а также при поддержке Народной милиции ДНР. На территории предприятия обнаружено огромное количество мин, растяжек. Данное предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать ", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр