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В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/lnr-1805174642.html
В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС
В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС - РИА Новости, 26.07.2022
В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС
Украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с территории Углегорской ТЭС, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:24
2022-07-26T19:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с территории Углегорской ТЭС, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске."Углегорская ТЭС при поддержке российских войск освобождена Народной милицией Луганской Народной республики, а также при поддержке Народной милиции ДНР. На территории предприятия обнаружено огромное количество мин, растяжек. Данное предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать ", - заявил Марочко.
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луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
19:24 26.07.2022 (обновлено: 19:30 26.07.2022)
 
В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС

Марочко: украинские военные оставили мины и растяжки на Углегорской ТЭС

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске
Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с территории Углегорской ТЭС, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске.
"Углегорская ТЭС при поддержке российских войск освобождена Народной милицией Луганской Народной республики, а также при поддержке Народной милиции ДНР. На территории предприятия обнаружено огромное количество мин, растяжек. Данное предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать ", - заявил Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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