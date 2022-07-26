https://ria.ru/20220726/linnikova-1805135579.html
"Мисс Россия – 2022" будет участвовать в международных конкурсах красоты
"Мисс Россия – 2022" будет участвовать в международных конкурсах красоты - РИА Новости, 26.07.2022
"Мисс Россия – 2022" будет участвовать в международных конкурсах красоты
Обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова планирует участвовать в международных конкурсах красоты, сообщила генеральный директор "Мисс Россия"... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:34
2022-07-26T17:34
2022-07-26T17:34
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова планирует участвовать в международных конкурсах красоты, сообщила генеральный директор "Мисс Россия" Анастасия Беляк.Сама Линникова добавила, что хотела бы поучаствовать в "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".Также она отметила, что победительница конкурса получила корону из белого золота, годовой контракт, позволяющий представлять Россию на международных конкурсах, и денежный приз в размере миллиона рублей. Часть суммы, как призналась победительница, она потратит на благотворительность, а остальное – на помощь семье.Линникова – 22-летняя студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, она изучает PR. По ее мнению, титул "Мисс Россия" дает возможность говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам.Ежегодный национальный конкурс "Мисс Россия" – крупнейший проект страны в области красоты, который проходит при поддержке Минкультуры РФ. Отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах РФ, в кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек.
https://ria.ru/20220722/miss-1804199713.html
https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
"Мисс Россия – 2022" будет участвовать в международных конкурсах красоты
"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова будет участвовать в международных конкурсах красоты
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова планирует участвовать в международных конкурсах красоты, сообщила генеральный директор "Мисс Россия" Анастасия Беляк.
"Мы уже общались с конкурсом "Мисс Вселенная". На данном этапе нам подтвердили, что они с удовольствием ждут нашу победительницу. Поэтому я уверена, что у Анны такой шанс будет", – отметила Беляк на пресс-конференции, посвященной итогам конкурса.
Сама Линникова добавила, что хотела бы поучаствовать в "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".
"Мы полны сил и желания максимально наполнить ближайший год событиями и мероприятиями. Будем действовать в разных плоскостях: от медиа-пространства до благотворительности и подготовки к международным конкурсам. Мы очень надеемся, что сможем представлять нашу страну максимально эффектно", – поделилась Беляк.
Также она отметила, что победительница конкурса получила корону из белого золота, годовой контракт, позволяющий представлять Россию на международных конкурсах, и денежный приз в размере миллиона рублей. Часть суммы, как призналась победительница, она потратит на благотворительность, а остальное – на помощь семье.
Линникова – 22-летняя студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, она изучает PR. По ее мнению, титул "Мисс Россия" дает возможность говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам.
Ежегодный национальный конкурс "Мисс Россия" – крупнейший проект страны в области красоты, который проходит при поддержке Минкультуры РФ. Отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах РФ, в кастингах принимают
участие более 75 тысяч девушек.