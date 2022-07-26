https://ria.ru/20220726/lgoty-1805175780.html

Жители МО сэкономили около 2 миллиардов рублей за счет льгот на проезд

Жители МО сэкономили около 2 миллиардов рублей за счет льгот на проезд - РИА Новости, 26.07.2022

Жители МО сэкономили около 2 миллиардов рублей за счет льгот на проезд

Отдельные категории жителей Московской области имеют право на льготы и скидки на проезд в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Эта мера поддержки уже... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:30

2022-07-26T19:30

2022-07-26T19:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отдельные категории жителей Московской области имеют право на льготы и скидки на проезд в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Эта мера поддержки уже помогла им сэкономить в общей сложности около 2 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360".Благодаря льготам жители стали чаще пользоваться автобусами: количество поездок, совершенных с помощью социальных карт, выросло почти на 20%.В минтрансе региона сообщили, что с января количество льготных поездок на автобусах составило 170,5 миллиона. Льготами на проезд в транспорте воспользовались 17,5 миллиона пенсионеров, 8 миллионов ветеранов труда и 3 миллиона жителей предпенсионного возраста. Чаще всего они ездили в больницы, поликлиники и на железнодорожные вокзалы.Льготы и скидки во всех автобусах Московской области положены пенсионерам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, детям-инвалидам до 18 лет, детям из многодетных семей и детям, получающим пенсию по потере кормильца.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)