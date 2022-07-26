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Жители МО сэкономили около 2 миллиардов рублей за счет льгот на проезд
Жители МО сэкономили около 2 миллиардов рублей за счет льгот на проезд - РИА Новости, 26.07.2022
Жители МО сэкономили около 2 миллиардов рублей за счет льгот на проезд
Отдельные категории жителей Московской области имеют право на льготы и скидки на проезд в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Эта мера поддержки уже... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:30
2022-07-26T19:30
2022-07-26T19:30
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отдельные категории жителей Московской области имеют право на льготы и скидки на проезд в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Эта мера поддержки уже помогла им сэкономить в общей сложности около 2 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360".Благодаря льготам жители стали чаще пользоваться автобусами: количество поездок, совершенных с помощью социальных карт, выросло почти на 20%.В минтрансе региона сообщили, что с января количество льготных поездок на автобусах составило 170,5 миллиона. Льготами на проезд в транспорте воспользовались 17,5 миллиона пенсионеров, 8 миллионов ветеранов труда и 3 миллиона жителей предпенсионного возраста. Чаще всего они ездили в больницы, поликлиники и на железнодорожные вокзалы.Льготы и скидки во всех автобусах Московской области положены пенсионерам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, детям-инвалидам до 18 лет, детям из многодетных семей и детям, получающим пенсию по потере кормильца.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Отдельные категории жителей Московской области имеют право на льготы и скидки на проезд в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Эта мера поддержки уже помогла им сэкономить в общей сложности около 2 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360"
.
"С начала запуска льгот и скидок экономия для пассажиров составила около 2 миллиардов рублей, из них более 1,8 миллиарда сэкономили по социальным картам и еще 187,8 миллиона рублей — по транспортным картам "Стрелка", — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
Благодаря льготам жители стали чаще пользоваться автобусами: количество поездок, совершенных с помощью социальных карт, выросло почти на 20%.
В минтрансе региона сообщили, что с января количество льготных поездок на автобусах составило 170,5 миллиона. Льготами на проезд в транспорте воспользовались 17,5 миллиона пенсионеров, 8 миллионов ветеранов труда и 3 миллиона жителей предпенсионного возраста. Чаще всего они ездили в больницы, поликлиники и на железнодорожные вокзалы.
Льготы и скидки во всех автобусах Московской области положены пенсионерам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, детям-инвалидам до 18 лет, детям из многодетных семей и детям, получающим пенсию по потере кормильца.