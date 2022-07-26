https://ria.ru/20220726/letchiki-1805106570.html

Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями

Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями - РИА Новости, 26.07.2022

Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями

Украинских пилотов в 2023 году будут обучать управлению американскими истребителями F-15 и F-16 в рамках инициативы США, предусматривающей выделение на обучение РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:10

2022-07-26T16:10

2022-07-26T16:10

в мире

алексей резников

сша

украина

f-15se

f-16

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708624_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0827564d7e1df1e3e4c040626a68334b.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинских пилотов в 2023 году будут обучать управлению американскими истребителями F-15 и F-16 в рамках инициативы США, предусматривающей выделение на обучение 100 миллионов долларов, сообщил во вторник спикер командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.Ранее палата представителей США одобрила инициативу, предполагающую выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства."У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку (за границей сейчас – ред.). Есть решение американского правительства о предоставлении 100 миллионов долларов США на подготовку военных пилотов у 2023 году. Возможно, это произойдет раньше", - сообщил Игнат во время брифинга в "Укринформ".По его словам, тот факт, что американское правительство выделяет средства на подготовку украинских летчиков к полетам, свидетельствует о серьезных намерениях США, а также подтверждает возможное предоставление Украине истребителей "F-15, F-16 и, возможно, других".При этом спикер ведомства подчеркнул, что подробности о типе и количестве самолетов не могут быть обнародованы. Переговоры о поставках самолетов не прекращаются и ведутся на наивысшем уровне военного руководства.В понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования.

https://ria.ru/20220725/rakety-1804748368.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей резников, сша, украина, f-15se, f-16, ситуация в днр и лнр