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Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями - РИА Новости, 26.07.2022
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Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями
Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями - РИА Новости, 26.07.2022
Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями
Украинских пилотов в 2023 году будут обучать управлению американскими истребителями F-15 и F-16 в рамках инициативы США, предусматривающей выделение на обучение РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:10
2022-07-26T16:10
в мире
алексей резников
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украина
f-15se
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинских пилотов в 2023 году будут обучать управлению американскими истребителями F-15 и F-16 в рамках инициативы США, предусматривающей выделение на обучение 100 миллионов долларов, сообщил во вторник спикер командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.Ранее палата представителей США одобрила инициативу, предполагающую выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства."У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку (за границей сейчас – ред.). Есть решение американского правительства о предоставлении 100 миллионов долларов США на подготовку военных пилотов у 2023 году. Возможно, это произойдет раньше", - сообщил Игнат во время брифинга в "Укринформ".По его словам, тот факт, что американское правительство выделяет средства на подготовку украинских летчиков к полетам, свидетельствует о серьезных намерениях США, а также подтверждает возможное предоставление Украине истребителей "F-15, F-16 и, возможно, других".При этом спикер ведомства подчеркнул, что подробности о типе и количестве самолетов не могут быть обнародованы. Переговоры о поставках самолетов не прекращаются и ведутся на наивысшем уровне военного руководства.В понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования.
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в мире, алексей резников, сша, украина, f-15se, f-16, ситуация в днр и лнр
16:10 26.07.2022
 
Украинских пилотов обучат управлению американскими истребителями

Украинских летчиков будут обучать управлению истребителями F-15 и F-16 в 2023 году

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian SullivanИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинских пилотов в 2023 году будут обучать управлению американскими истребителями F-15 и F-16 в рамках инициативы США, предусматривающей выделение на обучение 100 миллионов долларов, сообщил во вторник спикер командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.
Ранее палата представителей США одобрила инициативу, предполагающую выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства.
"У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку (за границей сейчас – ред.). Есть решение американского правительства о предоставлении 100 миллионов долларов США на подготовку военных пилотов у 2023 году. Возможно, это произойдет раньше", - сообщил Игнат во время брифинга в "Укринформ".
По его словам, тот факт, что американское правительство выделяет средства на подготовку украинских летчиков к полетам, свидетельствует о серьезных намерениях США, а также подтверждает возможное предоставление Украине истребителей "F-15, F-16 и, возможно, других".
При этом спикер ведомства подчеркнул, что подробности о типе и количестве самолетов не могут быть обнародованы. Переговоры о поставках самолетов не прекращаются и ведутся на наивысшем уровне военного руководства.
В понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования.
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