https://ria.ru/20220726/lekarstva-1805028629.html

Комиссия правительства поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств

Комиссия правительства поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств - РИА Новости, 26.07.2022

Комиссия правительства поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств

Комиссия правительства РФ поддержала законопроект о дистанционной торговле рецептурными препаратами, сообщается в Telegram-канале "Единой России". РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:27

2022-07-26T13:27

2022-07-26T13:55

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Комиссия правительства РФ поддержала законопроект о дистанционной торговле рецептурными препаратами, сообщается в Telegram-канале "Единой России"."Комиссия кабмина поддержала законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств – он разработан по инициативе "Единой России", - уточняется в сообщении.Отмечается, что документ позволит запустить дистанционную торговлю рецептурными препаратами в таких пилотных регионах, как Москва, Московская и Белгородская области, однако в доставку не попадут лекарства, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также препараты с особым режимом хранения."При доставке рецептурного препарата личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте", - добавляется там.Ранее президент Владимир Путин призвал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко довести до конца работу по проекту закона и провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств в РФ, поручив за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов в ходе эксперимента. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект о дистанционной торговле рецептурными препаратами будет внесен в Госдуму в августе.

https://ria.ru/20220726/vykhodnye-1804977180.html

https://ria.ru/20220726/lekarstva-1804969138.html

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