https://ria.ru/20220726/lekarstva-1805028629.html
Комиссия правительства поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств
Комиссия правительства поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств - РИА Новости, 26.07.2022
Комиссия правительства поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств
Комиссия правительства РФ поддержала законопроект о дистанционной торговле рецептурными препаратами, сообщается в Telegram-канале "Единой России". РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:27
2022-07-26T13:27
2022-07-26T13:55
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Комиссия правительства РФ поддержала законопроект о дистанционной торговле рецептурными препаратами, сообщается в Telegram-канале "Единой России"."Комиссия кабмина поддержала законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств – он разработан по инициативе "Единой России", - уточняется в сообщении.Отмечается, что документ позволит запустить дистанционную торговлю рецептурными препаратами в таких пилотных регионах, как Москва, Московская и Белгородская области, однако в доставку не попадут лекарства, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также препараты с особым режимом хранения."При доставке рецептурного препарата личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте", - добавляется там.Ранее президент Владимир Путин призвал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко довести до конца работу по проекту закона и провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств в РФ, поручив за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов в ходе эксперимента. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект о дистанционной торговле рецептурными препаратами будет внесен в Госдуму в августе.
https://ria.ru/20220726/vykhodnye-1804977180.html
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общество, здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, татьяна голикова, россия, единая россия, госдума рф, комиссия правительства рф по законопроектной деятельности
13:27 26.07.2022 (обновлено: 13:55 26.07.2022)
Комиссия правительства поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств
Комиссия правительства поддержала законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств