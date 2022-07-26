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Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 26.07.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220726/kurs-1805166487.html
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 26.07.2022
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:50
2022-07-26T19:00
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
курс доллара
экономика
московская биржа
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск рос на 2,66 рубля, до 60,77 рубля, евро – на 2,42 рубля, до 61,63 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар подскакивал до 61,055 рубля, евро - до 61,97 рубля.
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россия, доллар, курс доллара, экономика, московская биржа, рубль, курс рубля, евро, валюта, динамика курсов валют
18:50 26.07.2022 (обновлено: 19:00 26.07.2022)
 
Курс доллара поднялся выше 61 рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубля впервые с 11 июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск рос на 2,66 рубля, до 60,77 рубля, евро – на 2,42 рубля, до 61,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее доллар подскакивал до 61,055 рубля, евро - до 61,97 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДолларКурс доллараЭкономикаМосковская биржаРубльКурс рубляевроВалютаДинамика курсов валют
 
 
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