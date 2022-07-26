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Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 26.07.2022
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:50
2022-07-26T18:50
2022-07-26T19:00
россия
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курс рубля
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск рос на 2,66 рубля, до 60,77 рубля, евро – на 2,42 рубля, до 61,63 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар подскакивал до 61,055 рубля, евро - до 61,97 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:50 26.07.2022 (обновлено: 19:00 26.07.2022)
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубля впервые с 11 июля