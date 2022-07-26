https://ria.ru/20220726/kurs-1805166487.html

Курс доллара поднялся выше 61 рубля

Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 26.07.2022

Курс доллара поднялся выше 61 рубля

Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:50

2022-07-26T18:50

2022-07-26T19:00

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

курс доллара

экономика

московская биржа

рубль

курс рубля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568718637_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_6a3d96b6da41e84ce755a205e939c99a.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск рос на 2,66 рубля, до 60,77 рубля, евро – на 2,42 рубля, до 61,63 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар подскакивал до 61,055 рубля, евро - до 61,97 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, доллар, курс доллара, экономика, московская биржа, рубль, курс рубля, евро, валюта, динамика курсов валют