https://ria.ru/20220726/kurs-1805159858.html
Курс доллара поднялся выше 60 рублей
Курс доллара поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 26.07.2022
Курс доллара поднялся выше 60 рублей
Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 60 рублей, евро – выше 61 рубля, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:18
2022-07-26T18:18
2022-07-26T18:28
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 60 рублей, евро – выше 61 рубля, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск рос на 1,92 рубля, до 60,03 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 61,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:18 26.07.2022 (обновлено: 18:28 26.07.2022)
Курс доллара поднялся выше 60 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля