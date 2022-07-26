https://ria.ru/20220726/kurs-1805159858.html

Курс доллара поднялся выше 60 рублей

Курс доллара поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 26.07.2022

Курс доллара поднялся выше 60 рублей

Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 60 рублей, евро – выше 61 рубля, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:18

2022-07-26T18:18

2022-07-26T18:28

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 60 рублей, евро – выше 61 рубля, оба - на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск рос на 1,92 рубля, до 60,03 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 61,05 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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