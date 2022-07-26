https://ria.ru/20220726/kurs-1805104437.html

Официальный курс доллара на среду составил 58,66 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 58,66 рубля - РИА Новости, 26.07.2022

Официальный курс доллара на среду составил 58,66 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,84 копейки - до 58,6605 рубля, курс евро - на 73,27 копейки, до 59,4068 рубля,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:03

2022-07-26T16:03

2022-07-26T16:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,84 копейки - до 58,6605 рубля, курс евро - на 73,27 копейки, до 59,4068 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа