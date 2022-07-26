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Официальный курс доллара на среду составил 58,66 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 58,66 рубля - РИА Новости, 26.07.2022
Официальный курс доллара на среду составил 58,66 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,84 копейки - до 58,6605 рубля, курс евро - на 73,27 копейки, до 59,4068 рубля,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:03
2022-07-26T16:03
2022-07-26T16:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,84 копейки - до 58,6605 рубля, курс евро - на 73,27 копейки, до 59,4068 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
16:03 26.07.2022 (обновлено: 16:05 26.07.2022)
Официальный курс доллара на среду составил 58,66 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 58,66 рубля, евро — 59,41