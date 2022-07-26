https://ria.ru/20220726/kurorty-1805153439.html
РЖД назначили свыше тысячи дополнительных рейсов на юг России
РЖД назначили свыше тысячи дополнительных рейсов на юг России - РИА Новости, 26.07.2022
РЖД назначили свыше тысячи дополнительных рейсов на юг России
РЖД планируют перевезти летом более десяти миллионов пассажиров на юг России и назначили свыше тысячи дополнительных рейсов в этом направлении, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:33
2022-07-26T18:33
2022-07-26T18:33
туризм
туризм
москва
россия
анапа
ржд
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155781/93/1557819388_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a9690a942e1b0f9fc3a26a4dc93be5e.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. РЖД планируют перевезти летом более десяти миллионов пассажиров на юг России и назначили свыше тысячи дополнительных рейсов в этом направлении, сообщает компания."Высокий спрос на поезда дальнего следования сохраняется. Активнее всего раскупаются билеты в направлении юга России, в сообщении с которым летом планируем перевезти более десяти миллионов пассажиров. Чтобы предложить больше мест, запускаем дополнительные поезда. Уже назначено более тысячи дополнительных рейсов на юг", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что открыта продажа билетов на новые поезда: № 559/560 Уфа – Имеретинский курорт – с 31 июля до 15 сентября, № 572/571 Адлер – Москва – с 6 августа до 10 сентября, № 583/584 Казань – Анапа – с 7 августа до 14 сентября."В ближайшее время планируется назначить еще поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска в Имеретинский курорт", — добавили в РЖД.Кроме того, по данным компании, открыта продажа билетов на скорый поезд №63/64 Санкт-Петербург – Самара, с остановками в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани. В первый рейс он отправится из Самары 5 августа и будет курсировать через день.
https://ria.ru/20220711/kurorty-1800878349.html
москва
россия
анапа
сочи
краснодарский край
адлер
санкт-петербург
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155781/93/1557819388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f165530de18c13204159939675bfb5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, москва, россия, анапа, ржд, сочи, краснодарский край, адлер, санкт-петербург, самара, куда поехать, отдых на море
РЖД назначили свыше тысячи дополнительных рейсов на юг России
РЖД назначили более тысячи допрейсов юг России, билеты на некоторые уже в продаже
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. РЖД планируют перевезти летом более десяти миллионов пассажиров на юг России и назначили свыше тысячи дополнительных рейсов в этом направлении, сообщает компания.
"Высокий спрос на поезда дальнего следования сохраняется. Активнее всего раскупаются билеты в направлении юга России, в сообщении с которым летом планируем перевезти более десяти миллионов пассажиров. Чтобы предложить больше мест, запускаем дополнительные поезда. Уже назначено более тысячи дополнительных рейсов на юг", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
Уточняется, что открыта продажа билетов на новые поезда: № 559/560 Уфа – Имеретинский курорт – с 31 июля до 15 сентября, № 572/571 Адлер – Москва – с 6 августа до 10 сентября, № 583/584 Казань – Анапа – с 7 августа до 14 сентября.
"В ближайшее время планируется назначить еще поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска в Имеретинский курорт", — добавили в РЖД.
Кроме того, по данным компании, открыта продажа билетов на скорый поезд №63/64 Санкт-Петербург – Самара, с остановками в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани. В первый рейс он отправится из Самары 5 августа и будет курсировать через день.