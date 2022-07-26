https://ria.ru/20220726/kuban-1805194115.html

Кубанские предприятия могут получить землю в аренду без торгов

Кубанские предприятия могут получить землю в аренду без торгов - РИА Новости, 26.07.2022

Кубанские предприятия могут получить землю в аренду без торгов

Предприятия Кубани, производящие импортозамещающую продукцию, перечень которой утвержден в регионе, в качестве меры поддержки со стороны края могут получить... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:46

2022-07-26T20:46

2022-07-26T20:46

краснодарский край

фонд развития промышленности

россия

экономика

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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Предприятия Кубани, производящие импортозамещающую продукцию, перечень которой утвержден в регионе, в качестве меры поддержки со стороны края могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов, сообщает администрация региона."Дополнительные механизмы поддержки бизнеса предусмотрены постановлением Правительства РФ №629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году". Согласно документу, в этом году при производстве импортозамещающей продукции, перечень которой утвержден в регионе, предприятие может получить земельный участок в аренду без проведения торгов", - говорится в сообщении.Как пояснил замгубернатора края Александр Руппель, одна из основных задач региона сегодня – максимально оперативно включить в производственный процесс предприятий элементы, выпадающие из-за санкционного давления."Еще в марте на базе краевого Фонда развития промышленности мы создали специальный заем "Импортозамещение" под 0,1% годовых. Новый шаг – предоставление земельных участков для производителей импортозамещающей продукции без торгов – позволит предприятиям скорее приступить к реализации проектов", – пояснил Руппель.Он добавил, что таким образом удастся сохранить и создать новые рабочие места на производстве, обеспечить бесперебойное функционирование предприятий и поставщиков необходимых товаров, а также обеспечить развитие различных отраслей экономики.Как уточнили в ведомстве, перечень продукции, производители которой на Кубани могут получить новую меру поддержки, утвердил региональный департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства на основании предложений органов исполнительной власти. В него входят 154 наименования импортозамещающей продукции, в числе которых одежда, бумага и картон, строительные материалы, лекарственные средства, спортивный инвентарь и другое.

https://ria.ru/20220726/shkoly-1805190482.html

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фонд развития промышленности, россия, экономика