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Власти Крыма отметили рост числа туристов на пике курортного сезона - РИА Новости, 26.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220726/krym-1804949706.html
Власти Крыма отметили рост числа туристов на пике курортного сезона
Власти Крыма отметили рост числа туристов на пике курортного сезона - РИА Новости, 26.07.2022
Власти Крыма отметили рост числа туристов на пике курортного сезона
Число туристов в Крыму в середине лета выросло за счет железнодорожного и автомобильного сообщения, сезон отдыха в активной фазе, сообщил министр курортов и... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:06
2022-07-26T19:06
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
республика крым
поезда
куда поехать
отдых на море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Число туристов в Крыму в середине лета выросло за счет железнодорожного и автомобильного сообщения, сезон отдыха в активной фазе, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."В большинстве средств размещения загрузка уже 80-90 процентов, не во всех муниципалитетах, но, тем не менее, мы видим, что количество туристов очень здорово увеличилось. Компенсируется отсутствие авиасообщения железнодорожным и, прежде всего, автомобильным транспортом", – сказал РИА Новости Волченко.Росавиация продлила режим ограничения полётов в Крым и аэропорты юга России до 30 июля.Этим летом 18 направлений поездов "Таврия" соединяют с Крымом не только Москву и Санкт-Петербург, но и города Сибири, Урала, севера России. В целом, поезда связывают с полуостровом более 40 регионов России (всего около 200 станций). После отмены авиасообщения с южными регионами России компания дополнительно назначила шесть поездов, а еще у пяти была увеличена частота курсирования. Фактически число составов выросло до 55, а на маршруты выведено 22 пары поездов (летом 2021 года их было 13).
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туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, поезда, куда поехать, отдых на море
19:06 26.07.2022
 
Власти Крыма отметили рост числа туристов на пике курортного сезона

Число туристов в Крыму выросло за счет железнодорожного и автомобильного сообщения

© Фото : @instagram/beach_goldensandsПляж "Золотые Пески" в Крыму
Пляж Золотые Пески в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : @instagram/beach_goldensands
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Число туристов в Крыму в середине лета выросло за счет железнодорожного и автомобильного сообщения, сезон отдыха в активной фазе, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"В большинстве средств размещения загрузка уже 80-90 процентов, не во всех муниципалитетах, но, тем не менее, мы видим, что количество туристов очень здорово увеличилось. Компенсируется отсутствие авиасообщения железнодорожным и, прежде всего, автомобильным транспортом", – сказал РИА Новости Волченко.
Росавиация продлила режим ограничения полётов в Крым и аэропорты юга России до 30 июля.
Этим летом 18 направлений поездов "Таврия" соединяют с Крымом не только Москву и Санкт-Петербург, но и города Сибири, Урала, севера России. В целом, поезда связывают с полуостровом более 40 регионов России (всего около 200 станций).
После отмены авиасообщения с южными регионами России компания дополнительно назначила шесть поездов, а еще у пяти была увеличена частота курсирования. Фактически число составов выросло до 55, а на маршруты выведено 22 пары поездов (летом 2021 года их было 13).
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 17:08Туризм
В Крыму встретили поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРеспублика Крымпоездакуда поехатьОтдых на море
 
 
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