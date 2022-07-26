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В Крыму построят два модульных спортзала, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.07.2022
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В Крыму построят два модульных спортзала, заявил Чернышенко
В Крыму построят два модульных спортзала, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.07.2022
В Крыму построят два модульных спортзала, заявил Чернышенко
В Крыму построят семь "умных" спортивных площадок и два модульных спортзала, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:15
2022-07-26T10:15
сергей аксенов (политик)
россия
республика крым
министерство спорта рф
дмитрий чернышенко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Крыму построят семь "умных" спортивных площадок и два модульных спортзала, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Правительство России приняло решение в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" создать на территории Республики Крым семь "умных" площадок и двух модульных спортивных залов. Это позволит выполнить поручение президента – к 2030 году не менее 70% наших граждан должны регулярно заниматься спортом. На создание объектов направлено около 300 миллионов рублей. Я знаю, что работа уже активно идет, прошу обеспечить ввод первых дух площадок к концу года", – сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера.Поручение дано на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, который в свою очередь заверил в готовности муниципальных образований приступить к выполнению поставленных задач по развитию спортивной отрасли республики. Аксенов подчеркнул, что под обозначенные проекты уже выделена земля, рассчитаны затраты на подведение инфраструктуры."Практически все муниципальные образования готовы приступить к выполнению задач", - подчеркнул Аксенов и добавил, что сегодня в республике системно занимаются спортом более половины молодых людей.Кроме того, Чернышенко поручил скорректировать проектно-сметную документацию на строительство общежития для училища олимпийского резерва на 300 мест и в кратчайшие сроки направить ее в министерство спорта РФ, после чего будет рассмотрен вопрос о включении данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.
https://ria.ru/20220726/krym-1804945952.html
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сергей аксенов (политик), россия, республика крым, министерство спорта рф, дмитрий чернышенко, общество
10:15 26.07.2022
 
В Крыму построят два модульных спортзала, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: в Крыму построят семь "умных" площадок и два модульных спортзала

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Крыму построят семь "умных" спортивных площадок и два модульных спортзала, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Правительство России приняло решение в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" создать на территории Республики Крым семь "умных" площадок и двух модульных спортивных залов. Это позволит выполнить поручение президента – к 2030 году не менее 70% наших граждан должны регулярно заниматься спортом. На создание объектов направлено около 300 миллионов рублей. Я знаю, что работа уже активно идет, прошу обеспечить ввод первых дух площадок к концу года", – сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера.
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Поручение дано на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, который в свою очередь заверил в готовности муниципальных образований приступить к выполнению поставленных задач по развитию спортивной отрасли республики. Аксенов подчеркнул, что под обозначенные проекты уже выделена земля, рассчитаны затраты на подведение инфраструктуры.
"Практически все муниципальные образования готовы приступить к выполнению задач", - подчеркнул Аксенов и добавил, что сегодня в республике системно занимаются спортом более половины молодых людей.
Кроме того, Чернышенко поручил скорректировать проектно-сметную документацию на строительство общежития для училища олимпийского резерва на 300 мест и в кратчайшие сроки направить ее в министерство спорта РФ, после чего будет рассмотрен вопрос о включении данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.
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Сергей Аксенов (политик)РоссияРеспублика КрымМинистерство спорта РФДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
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