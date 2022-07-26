https://ria.ru/20220726/krym-1804946759.html

В Крыму построят два модульных спортзала, заявил Чернышенко

В Крыму построят два модульных спортзала, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.07.2022

В Крыму построят два модульных спортзала, заявил Чернышенко

В Крыму построят семь "умных" спортивных площадок и два модульных спортзала, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:15

2022-07-26T10:15

2022-07-26T10:15

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

министерство спорта рф

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Крыму построят семь "умных" спортивных площадок и два модульных спортзала, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Правительство России приняло решение в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" создать на территории Республики Крым семь "умных" площадок и двух модульных спортивных залов. Это позволит выполнить поручение президента – к 2030 году не менее 70% наших граждан должны регулярно заниматься спортом. На создание объектов направлено около 300 миллионов рублей. Я знаю, что работа уже активно идет, прошу обеспечить ввод первых дух площадок к концу года", – сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера.Поручение дано на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, который в свою очередь заверил в готовности муниципальных образований приступить к выполнению поставленных задач по развитию спортивной отрасли республики. Аксенов подчеркнул, что под обозначенные проекты уже выделена земля, рассчитаны затраты на подведение инфраструктуры."Практически все муниципальные образования готовы приступить к выполнению задач", - подчеркнул Аксенов и добавил, что сегодня в республике системно занимаются спортом более половины молодых людей.Кроме того, Чернышенко поручил скорректировать проектно-сметную документацию на строительство общежития для училища олимпийского резерва на 300 мест и в кратчайшие сроки направить ее в министерство спорта РФ, после чего будет рассмотрен вопрос о включении данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.

https://ria.ru/20220726/krym-1804945952.html

https://ria.ru/20220725/krym-1804743158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей аксенов (политик), россия, республика крым, министерство спорта рф, дмитрий чернышенко, общество