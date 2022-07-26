https://ria.ru/20220726/krym-1804945952.html
В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, заявил Чернышенко
В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.07.2022
В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, заявил Чернышенко
В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, которые будут пользоваться популярностью у отдыхающих, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:13
2022-07-26T10:13
2022-07-26T10:13
туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
дмитрий чернышенко
общество
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, которые будут пользоваться популярностью у отдыхающих, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Республика Крым активно пользуется всеми мерами поддержки, которые есть для отрасли туризма. Это туристический кешбэк, стимулирование бизнеса и доступные кредиты. Крым также вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей. Было выделено 300 миллионов рублей. Земля, где появятся новые места размещения, уже определена. Уверен, они будут пользоваться большой популярностью", – сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера.Тема развития туризма обсуждалась на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.Чернышенко отметил, что за первое полугодие налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли в Республике Крым выше показателей прошлого года."Это говорит об активной работе и развитии малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Чернышенко.В свою очередь, Аксенов предложил меры поддержки турбизнеса. Среди них – ряд компенсаций предприятиям, сохранившим штатную численность трудового коллектива. Кроме того, по мнению главы республики, легализация гостевых домов и других частных средств размещения позволит их владельцам претендовать на помощь государства.
https://ria.ru/20220602/krym-1792557179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым, дмитрий чернышенко, общество, новости - туризм, туризм
В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко заявил, что в Крыму построят быстровозводимые модульные отели
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, которые будут пользоваться популярностью у отдыхающих, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Республика Крым активно пользуется всеми мерами поддержки, которые есть для отрасли туризма. Это туристический кешбэк, стимулирование бизнеса и доступные кредиты. Крым также вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей. Было выделено 300 миллионов рублей. Земля, где появятся новые места размещения, уже определена. Уверен, они будут пользоваться большой популярностью", – сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера.
Тема развития туризма обсуждалась на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым
.
Чернышенко отметил, что за первое полугодие налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли в Республике Крым
выше показателей прошлого года.
"Это говорит об активной работе и развитии малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Чернышенко.
В свою очередь, Аксенов предложил меры поддержки турбизнеса. Среди них – ряд компенсаций предприятиям, сохранившим штатную численность трудового коллектива. Кроме того, по мнению главы республики, легализация гостевых домов и других частных средств размещения позволит их владельцам претендовать на помощь государства.