https://ria.ru/20220726/krym-1804945952.html

В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, заявил Чернышенко

В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.07.2022

В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, заявил Чернышенко

В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, которые будут пользоваться популярностью у отдыхающих, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:13

2022-07-26T10:13

2022-07-26T10:13

туризм

сергей аксенов (политик)

республика крым

дмитрий чернышенко

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новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, которые будут пользоваться популярностью у отдыхающих, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Республика Крым активно пользуется всеми мерами поддержки, которые есть для отрасли туризма. Это туристический кешбэк, стимулирование бизнеса и доступные кредиты. Крым также вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей. Было выделено 300 миллионов рублей. Земля, где появятся новые места размещения, уже определена. Уверен, они будут пользоваться большой популярностью", – сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера.Тема развития туризма обсуждалась на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.Чернышенко отметил, что за первое полугодие налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли в Республике Крым выше показателей прошлого года."Это говорит об активной работе и развитии малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Чернышенко.В свою очередь, Аксенов предложил меры поддержки турбизнеса. Среди них – ряд компенсаций предприятиям, сохранившим штатную численность трудового коллектива. Кроме того, по мнению главы республики, легализация гостевых домов и других частных средств размещения позволит их владельцам претендовать на помощь государства.

https://ria.ru/20220602/krym-1792557179.html

https://ria.ru/20220330/krym-1780804672.html

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Дарья Буймова

сергей аксенов (политик), республика крым, дмитрий чернышенко, общество, новости - туризм, туризм