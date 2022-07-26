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Чернышенко поручил развивать инфраструктуру для занятия наукой в Крыму - РИА Новости, 26.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220726/krym-1804944825.html
Чернышенко поручил развивать инфраструктуру для занятия наукой в Крыму
Чернышенко поручил развивать инфраструктуру для занятия наукой в Крыму - РИА Новости, 26.07.2022
Чернышенко поручил развивать инфраструктуру для занятия наукой в Крыму
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал крайне важным развитие инфраструктуры в Крыму для получения образования и занятия наукой. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:09
2022-07-26T10:09
наука
сергей аксенов (политик)
крымский федеральный университет
наука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал крайне важным развитие инфраструктуры в Крыму для получения образования и занятия наукой."Крайне важно, чтобы крымчане здесь получали образование, занимались наукой, приносили пользу республике и успешно проводили мероприятия Десятилетия науки и технологий, в которых регион активно участвует", – сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба вице-премьера.Тема развития инфраструктуры науки и высшего образования обсуждалась на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.По словам Чернышенко, в планах создать на территории Крыма 11 объектов. На эти цели в этом году направлено около 5,5 миллиарда рублей."Ключевые объекты, такие как учебные лабораторные корпуса Крымского федерального университета, к 2025 году должны быть уже введены в эксплуатацию. Также предусмотрено строительство двух корпусов общежития вуза на 700 мест", - подчеркнул вице-премьер.В свою очередь Аксенов отметил, что поддержка Крымского федерального университета осуществляется на постоянной основе. Сейчас в нем обучается 30 тысяч студентов и это основной кадровый потенциал полуострова.
https://ria.ru/20220411/krym-1782851860.html
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сергей аксенов (политик), крымский федеральный университет, наука
10:09 26.07.2022
 
Чернышенко поручил развивать инфраструктуру для занятия наукой в Крыму

Вице-премьер Чернышенко поручил развивать инфраструктуру для занятия наукой в Крыму

© РИА Новости / Илья НаймушинЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Лаборатория. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал крайне важным развитие инфраструктуры в Крыму для получения образования и занятия наукой.
"Крайне важно, чтобы крымчане здесь получали образование, занимались наукой, приносили пользу республике и успешно проводили мероприятия Десятилетия науки и технологий, в которых регион активно участвует", – сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба вице-премьера.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 10:11
Путин поручил продлить срок целевой программы экономического развития Крыма
Тема развития инфраструктуры науки и высшего образования обсуждалась на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.
По словам Чернышенко, в планах создать на территории Крыма 11 объектов. На эти цели в этом году направлено около 5,5 миллиарда рублей.
"Ключевые объекты, такие как учебные лабораторные корпуса Крымского федерального университета, к 2025 году должны быть уже введены в эксплуатацию. Также предусмотрено строительство двух корпусов общежития вуза на 700 мест", - подчеркнул вице-премьер.
В свою очередь Аксенов отметил, что поддержка Крымского федерального университета осуществляется на постоянной основе. Сейчас в нем обучается 30 тысяч студентов и это основной кадровый потенциал полуострова.
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