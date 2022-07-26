https://ria.ru/20220726/krym-1804944825.html

Чернышенко поручил развивать инфраструктуру для занятия наукой в Крыму

Чернышенко поручил развивать инфраструктуру для занятия наукой в Крыму - РИА Новости, 26.07.2022

Чернышенко поручил развивать инфраструктуру для занятия наукой в Крыму

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал крайне важным развитие инфраструктуры в Крыму для получения образования и занятия наукой. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:09

2022-07-26T10:09

2022-07-26T10:09

наука

сергей аксенов (политик)

крымский федеральный университет

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789259125_0:197:2850:1800_1920x0_80_0_0_8163f2dba799b0adb16531789eb541b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал крайне важным развитие инфраструктуры в Крыму для получения образования и занятия наукой."Крайне важно, чтобы крымчане здесь получали образование, занимались наукой, приносили пользу республике и успешно проводили мероприятия Десятилетия науки и технологий, в которых регион активно участвует", – сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба вице-премьера.Тема развития инфраструктуры науки и высшего образования обсуждалась на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.По словам Чернышенко, в планах создать на территории Крыма 11 объектов. На эти цели в этом году направлено около 5,5 миллиарда рублей."Ключевые объекты, такие как учебные лабораторные корпуса Крымского федерального университета, к 2025 году должны быть уже введены в эксплуатацию. Также предусмотрено строительство двух корпусов общежития вуза на 700 мест", - подчеркнул вице-премьер.В свою очередь Аксенов отметил, что поддержка Крымского федерального университета осуществляется на постоянной основе. Сейчас в нем обучается 30 тысяч студентов и это основной кадровый потенциал полуострова.

https://ria.ru/20220411/krym-1782851860.html

https://ria.ru/20220607/rossiya-1793676838.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей аксенов (политик), крымский федеральный университет, наука