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Макрон: продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине - РИА Новости, 26.07.2022
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Макрон: продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине
Макрон: продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине - РИА Новости, 26.07.2022
Макрон: продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине
Продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине, его последствия не исчезнут через 12-18 месяцев, заявил во вторник президент... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:05
2022-07-26T20:11
украина
россия
черное море
оон
франция
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине, его последствия не исчезнут через 12-18 месяцев, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон."Война (на Украине - ред.) будет идти долго. А дестабилизация на продовольственном рынке продлится еще дольше...Поэтому мы должны и далее реагировать на эту кризисную ситуацию. Ведь через шесть, двенадцать, восемнадцать месяцев последствия войны никуда не исчезнут", - сказал Макрон на встрече по глобальной продовольственной безопасности в Камеруне, куда он ранее прибыл с официальным визитом.По словам французского лидера, необходимо продолжать предоставлять населению продукты хорошего качества и развивать устойчивое сельское хозяйство.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html
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украина, россия, черное море, оон, франция, в мире, эммануэль макрон
20:05 26.07.2022 (обновлено: 20:11 26.07.2022)
 
Макрон: продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине

Макрон: конфликт на Украине будет идти долго, а продовольственный кризис — еще дольше

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине, его последствия не исчезнут через 12-18 месяцев, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.
"Война (на Украине - ред.) будет идти долго. А дестабилизация на продовольственном рынке продлится еще дольше...Поэтому мы должны и далее реагировать на эту кризисную ситуацию. Ведь через шесть, двенадцать, восемнадцать месяцев последствия войны никуда не исчезнут", - сказал Макрон на встрече по глобальной продовольственной безопасности в Камеруне, куда он ранее прибыл с официальным визитом.
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 08:00
Запад готовит мир к голоду без украинского зерна. Мир ждет зерно российское
По словам французского лидера, необходимо продолжать предоставлять населению продукты хорошего качества и развивать устойчивое сельское хозяйство.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 22:35
Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки
 
УкраинаРоссияЧерное мореООНФранцияВ миреЭммануэль Макрон
 
 
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