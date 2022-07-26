https://ria.ru/20220726/krizis-1805186395.html

Макрон: продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине

Макрон: продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине - РИА Новости, 26.07.2022

Макрон: продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине

Продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине, его последствия не исчезнут через 12-18 месяцев, заявил во вторник президент... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:05

2022-07-26T20:05

2022-07-26T20:11

украина

россия

черное море

оон

франция

в мире

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине, его последствия не исчезнут через 12-18 месяцев, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон."Война (на Украине - ред.) будет идти долго. А дестабилизация на продовольственном рынке продлится еще дольше...Поэтому мы должны и далее реагировать на эту кризисную ситуацию. Ведь через шесть, двенадцать, восемнадцать месяцев последствия войны никуда не исчезнут", - сказал Макрон на встрече по глобальной продовольственной безопасности в Камеруне, куда он ранее прибыл с официальным визитом.По словам французского лидера, необходимо продолжать предоставлять населению продукты хорошего качества и развивать устойчивое сельское хозяйство.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html

https://ria.ru/20220718/golod-1803340821.html

украина

россия

черное море

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, черное море, оон, франция, в мире, эммануэль макрон