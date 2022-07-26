20:05 26.07.2022 (обновлено: 20:11 26.07.2022)
Макрон: продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине
Макрон: конфликт на Украине будет идти долго, а продовольственный кризис — еще дольше
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине, его последствия не исчезнут через 12-18 месяцев, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.
"Война (на Украине - ред.) будет идти долго. А дестабилизация на продовольственном рынке продлится еще дольше...Поэтому мы должны и далее реагировать на эту кризисную ситуацию. Ведь через шесть, двенадцать, восемнадцать месяцев последствия войны никуда не исчезнут", - сказал Макрон на встрече по глобальной продовольственной безопасности в Камеруне, куда он ранее прибыл с официальным визитом.
По словам французского лидера, необходимо продолжать предоставлять населению продукты хорошего качества и развивать устойчивое сельское хозяйство.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.