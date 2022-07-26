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В США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму - РИА Новости, 26.07.2022
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В США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
В США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму - РИА Новости, 26.07.2022
В США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
Предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, вызванного западными санкциями против России, пишет американское издание... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T06:02
2022-07-26T06:02
россия
украина
европа
санкции
в мире
энергетика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, вызванного западными санкциями против России, пишет американское издание Foreign Policy.Как отмечает издание, в результате пандемии коронавируса, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений рынки оказались в напряжении еще до начала российской спецоперации на Украине.Ситуация усугубилась сокращением экспорта газа из России, что вынудило Европу обратиться к другим источникам поставок и еще больше повысило цены на мировом рынке. Теперь положение еще больше ухудшается из-за экстремальной жары.При этом все может стать еще хуже предстоящей зимой, когда начнет действовать целый ряд европейских ограничительных мер, направленных против российской нефти, резюмирует Foreign Policy.Ранее американское издание The National Interest констатировало, что западные рестрикции приносят больше проблем всему миру, чем самой России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
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россия, украина, европа, санкции, в мире, энергетика
06:02 26.07.2022
 
В США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму

FP: предстоящей зимой мир ждет усугубление тяжелого энергетического кризиса

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Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, вызванного западными санкциями против России, пишет американское издание Foreign Policy.
"Мы (мир – Прим. ред.) переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди", - приводятся в публикации слова декана климатического факультета Колумбийского университета, эксперта в области энергетики Джейсона Бордоффа.
Как отмечает издание, в результате пандемии коронавируса, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений рынки оказались в напряжении еще до начала российской спецоперации на Украине.
Ситуация усугубилась сокращением экспорта газа из России, что вынудило Европу обратиться к другим источникам поставок и еще больше повысило цены на мировом рынке. Теперь положение еще больше ухудшается из-за экстремальной жары.
При этом все может стать еще хуже предстоящей зимой, когда начнет действовать целый ряд европейских ограничительных мер, направленных против российской нефти, резюмирует Foreign Policy.
Ранее американское издание The National Interest констатировало, что западные рестрикции приносят больше проблем всему миру, чем самой России.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 01:36
СМИ: в Европе зреет серьезный раскол из-за газа
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
 
РоссияУкраинаЕвропаСанкцииВ миреЭнергетика
 
 
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