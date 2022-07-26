https://ria.ru/20220726/kosmos-1805154910.html

Космонавт Борисов отправится на МКС на американском корабле

Космонавт Борисов отправится на МКС на американском корабле - РИА Новости, 26.07.2022

Космонавт Борисов отправится на МКС на американском корабле

Российским космонавтом, который по программе перекрестных полетов отправится на Международную космическую станцию на американском корабле весной 2024 года,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:04

2022-07-26T18:04

2022-07-26T18:16

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российским космонавтом, который по программе перекрестных полетов отправится на Международную космическую станцию на американском корабле весной 2024 года, станет Константин Борисов, следует из информации, размещенной в журнале "Русский космос".Уточняется, что Борисов, прежде чем отправиться на орбиту в 2024 году, будет дублером Андрея Федяева, который полетит на американском Crew Dragon весной 2023 года. Первой же станет Анна Кикина, ее полет запланирован на 29 сентября 2022 года. Константин Борисов вошел в российский отряд космонавтов по итогам открытого набора в 2018 году. Опыта космических полетов не имеет.Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сегодня заявил, что РФ выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами и уйдет из проекта после 2024 года.Соглашение "Роскосмоса" и НАСА о полетах интегрированных экипажей после затяжных согласований было подписано 14 июля 2022 года. Оно предусматривает три полета российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях и три полета американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях. Полеты должны пройти в 2022–2024 годах.В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon.

https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html

https://ria.ru/20220126/kosmonavt-1769612938.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, сша, роскосмос, spacex, международная космическая станция (мкс), dragon spacex