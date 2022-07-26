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Космонавт Борисов отправится на МКС на американском корабле - РИА Новости, 26.07.2022
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Космонавт Борисов отправится на МКС на американском корабле
Космонавт Борисов отправится на МКС на американском корабле - РИА Новости, 26.07.2022
Космонавт Борисов отправится на МКС на американском корабле
Российским космонавтом, который по программе перекрестных полетов отправится на Международную космическую станцию на американском корабле весной 2024 года,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:04
2022-07-26T18:16
космос - риа наука
россия
сша
роскосмос
spacex
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российским космонавтом, который по программе перекрестных полетов отправится на Международную космическую станцию на американском корабле весной 2024 года, станет Константин Борисов, следует из информации, размещенной в журнале "Русский космос".Уточняется, что Борисов, прежде чем отправиться на орбиту в 2024 году, будет дублером Андрея Федяева, который полетит на американском Crew Dragon весной 2023 года. Первой же станет Анна Кикина, ее полет запланирован на 29 сентября 2022 года. Константин Борисов вошел в российский отряд космонавтов по итогам открытого набора в 2018 году. Опыта космических полетов не имеет.Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сегодня заявил, что РФ выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами и уйдет из проекта после 2024 года.Соглашение "Роскосмоса" и НАСА о полетах интегрированных экипажей после затяжных согласований было подписано 14 июля 2022 года. Оно предусматривает три полета российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях и три полета американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях. Полеты должны пройти в 2022–2024 годах.В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon.
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html
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космос - риа наука, россия, сша, роскосмос, spacex, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
18:04 26.07.2022 (обновлено: 18:16 26.07.2022)
 
Космонавт Борисов отправится на МКС на американском корабле

Третьим участником перекрестных полетов с НАСА от России в 2024 году станет Борисов

© NASAКосмический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
© NASA
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российским космонавтом, который по программе перекрестных полетов отправится на Международную космическую станцию на американском корабле весной 2024 года, станет Константин Борисов, следует из информации, размещенной в журнале "Русский космос".
Уточняется, что Борисов, прежде чем отправиться на орбиту в 2024 году, будет дублером Андрея Федяева, который полетит на американском Crew Dragon весной 2023 года. Первой же станет Анна Кикина, ее полет запланирован на 29 сентября 2022 года. Константин Борисов вошел в российский отряд космонавтов по итогам открытого набора в 2018 году. Опыта космических полетов не имеет.
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Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сегодня заявил, что РФ выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами и уйдет из проекта после 2024 года.
Соглашение "Роскосмоса" и НАСА о полетах интегрированных экипажей после затяжных согласований было подписано 14 июля 2022 года. Оно предусматривает три полета российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях и три полета американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях. Полеты должны пройти в 2022–2024 годах.
В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon.
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Космос - РИА НаукаРоссияСШАРоскосмосSpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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