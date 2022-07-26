https://ria.ru/20220726/koshki-1800020332.html
Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек?
Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек? - РИА Новости, 26.07.2022
Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек?
Нехорошие и адские квартиры, где хозяин может содержать до сотни измученных голодных животных встречаются все чаще. Правда ли, что накопительство кошек – это психическое расстройство? Куда обращаться соседям, чтобы помочь себе и животным? И как поступить, если органы домоуправления бездействуют?
2022-07-26T12:00
2022-07-26T12:00
2022-07-26T12:00
зверокаст
кошки
домашние животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800019857_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_b8b7f894dd15cca30248d01a21a1150c.png
Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек?
Нехорошие и адские квартиры, где хозяин может содержать до сотни измученных голодных животных встречаются все чаще. Правда ли, что накопительство кошек – это психическое расстройство? Куда обращаться соседям, чтобы помочь себе и животным? И как поступить, если органы домоуправления бездействуют?
audio/mpeg
Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек?
Нехорошие и адские квартиры, где хозяин может содержать до сотни измученных голодных животных встречаются все чаще. Правда ли, что накопительство кошек – это психическое расстройство? Куда обращаться соседям, чтобы помочь себе и животным? И как поступить, если органы домоуправления бездействуют?
audio/mpeg
Про адские квартиры мы сегодня поговорим с Натальей Авласевич директором приюта "Преданное сердце" и Иваном Хватовым эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800019857_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_8ff65e8ee2afcb52a8567577ee0eea07.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кошки, домашние животные, аудио
Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек?
Нехорошие и адские квартиры, где хозяин может содержать до сотни измученных голодных животных встречаются все чаще. Правда ли, что накопительство кошек – это психическое расстройство? Куда обращаться соседям, чтобы помочь себе и животным? И как поступить, если органы домоуправления бездействуют?