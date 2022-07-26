https://ria.ru/20220726/koshki-1800020332.html

Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек?

Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек? - РИА Новости, 26.07.2022

Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек?

Нехорошие и адские квартиры, где хозяин может содержать до сотни измученных голодных животных встречаются все чаще. Правда ли, что накопительство кошек – это психическое расстройство? Куда обращаться соседям, чтобы помочь себе и животным? И как поступить, если органы домоуправления бездействуют?

2022-07-26T12:00

2022-07-26T12:00

2022-07-26T12:00

зверокаст

кошки

домашние животные

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Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек? Нехорошие и адские квартиры, где хозяин может содержать до сотни измученных голодных животных встречаются все чаще. Правда ли, что накопительство кошек – это психическое расстройство? Куда обращаться соседям, чтобы помочь себе и животным? И как поступить, если органы домоуправления бездействуют? audio/mpeg

Адские квартиры. Что делать, если у соседа 70 кошек? Нехорошие и адские квартиры, где хозяин может содержать до сотни измученных голодных животных встречаются все чаще. Правда ли, что накопительство кошек – это психическое расстройство? Куда обращаться соседям, чтобы помочь себе и животным? И как поступить, если органы домоуправления бездействуют? audio/mpeg

Про адские квартиры мы сегодня поговорим с Натальей Авласевич директором приюта "Преданное сердце" и Иваном Хватовым эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кошки, домашние животные, аудио