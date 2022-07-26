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В Москве за сутки госпитализировали 257 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 257 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 257 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 2037 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:18
2022-07-26T11:18
2022-07-26T11:18
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 2037 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 2133 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 803 424 случая коронавируса, выздоровели 2 602 297 человек, умерли 44 406 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 257 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2037 новых случаев COVID-19, 13 человек умерли