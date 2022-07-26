https://ria.ru/20220726/korobka-1805026499.html

Коробка назвал "Фабрику звезд" Меладзе самой слабой за историю проекта

Коробка назвал "Фабрику звезд" Меладзе самой слабой за историю проекта - РИА Новости, 26.07.2022

Коробка назвал "Фабрику звезд" Меладзе самой слабой за историю проекта

Педагог по вокалу проекта "Фабрика звезд" Владимир Коробка назвал седьмую часть шоу самой слабой за всю историю конкурса. Ее продюсировали Константин и Валерий... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:40

2022-07-26T13:40

2022-07-26T13:40

шоубиз

знаменитости

"фабрика звезд"

яна чурикова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Педагог по вокалу проекта "Фабрика звезд" Владимир Коробка назвал седьмую часть шоу самой слабой за всю историю конкурса. Ее продюсировали Константин и Валерий Меладзе.При этом Яна Чурикова на своем YouTube-канале отметила, что эта часть проекта, наоборот, ее самая любимая.Особые сложности, по словам Коробки, он испытывал с победительницей сезона – Анастасией Приходько. Он сообщил, что ее приходилось уговаривать работать.Во время обсуждения одного из предыдущих сезонов "Фабрики звезд" блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму.

https://ria.ru/20220526/churikova-1790905812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, "фабрика звезд", яна чурикова, шоу-бизнес