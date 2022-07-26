Коробка назвал "Фабрику звезд" Меладзе самой слабой за историю проекта
Владимир Коробка назвал седьмую "Фабрику звезд" самой слабой за историю проекта
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПродюсер, преподаватель вокала Владимир Коробка (справа) во время кастинга "Новой Фабрики звезд" в Москве
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Педагог по вокалу проекта "Фабрика звезд" Владимир Коробка назвал седьмую часть шоу самой слабой за всю историю конкурса. Ее продюсировали Константин и Валерий Меладзе.
"Мне кажется, что к этому моменту произошла некая усталость от "Фабрики". Прости, Костя, ты в этом не виноват совершенно. По подбору вокалистов – это самая слабая "Фабрика". Хотя, ребята хорошие…", – сказал Коробка.
При этом Яна Чурикова на своем YouTube-канале отметила, что эта часть проекта, наоборот, ее самая любимая.
"Я сказала, что это моя самая любимая "Фабрика" по телевизионной части. Мне понравилось, как снято – это уже идеально. На тот момент мы все уже наблатыкались, и снято это было – не придерешься", – заявила ведущая.
Особые сложности, по словам Коробки, он испытывал с победительницей сезона – Анастасией Приходько. Он сообщил, что ее приходилось уговаривать работать.
Во время обсуждения одного из предыдущих сезонов "Фабрики звезд" блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму.