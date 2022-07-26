Рейтинг@Mail.ru
Коробка назвал "Фабрику звезд" Меладзе самой слабой за историю проекта - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220726/korobka-1805026499.html
Коробка назвал "Фабрику звезд" Меладзе самой слабой за историю проекта
Коробка назвал "Фабрику звезд" Меладзе самой слабой за историю проекта - РИА Новости, 26.07.2022
Коробка назвал "Фабрику звезд" Меладзе самой слабой за историю проекта
Педагог по вокалу проекта "Фабрика звезд" Владимир Коробка назвал седьмую часть шоу самой слабой за всю историю конкурса. Ее продюсировали Константин и Валерий... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:40
2022-07-26T13:40
шоубиз
знаменитости
"фабрика звезд"
яна чурикова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150017/51/1500175184_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_69df53cf3d9f5d16f42525f8a590276c.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Педагог по вокалу проекта "Фабрика звезд" Владимир Коробка назвал седьмую часть шоу самой слабой за всю историю конкурса. Ее продюсировали Константин и Валерий Меладзе.При этом Яна Чурикова на своем YouTube-канале отметила, что эта часть проекта, наоборот, ее самая любимая.Особые сложности, по словам Коробки, он испытывал с победительницей сезона – Анастасией Приходько. Он сообщил, что ее приходилось уговаривать работать.Во время обсуждения одного из предыдущих сезонов "Фабрики звезд" блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму.
https://ria.ru/20220526/churikova-1790905812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150017/51/1500175184_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5884dd5a4a9e0fc45ac57066bc056042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, "фабрика звезд", яна чурикова, шоу-бизнес
13:40 26.07.2022
 
Коробка назвал "Фабрику звезд" Меладзе самой слабой за историю проекта

Владимир Коробка назвал седьмую "Фабрику звезд" самой слабой за историю проекта

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПродюсер, преподаватель вокала Владимир Коробка (справа) во время кастинга "Новой Фабрики звезд" в Москве
Продюсер, преподаватель вокала Владимир Коробка (справа) во время кастинга Новой Фабрики звезд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Педагог по вокалу проекта "Фабрика звезд" Владимир Коробка назвал седьмую часть шоу самой слабой за всю историю конкурса. Ее продюсировали Константин и Валерий Меладзе.

"Мне кажется, что к этому моменту произошла некая усталость от "Фабрики". Прости, Костя, ты в этом не виноват совершенно. По подбору вокалистов – это самая слабая "Фабрика". Хотя, ребята хорошие…", – сказал Коробка.

При этом Яна Чурикова на своем YouTube-канале отметила, что эта часть проекта, наоборот, ее самая любимая.

"Я сказала, что это моя самая любимая "Фабрика" по телевизионной части. Мне понравилось, как снято – это уже идеально. На тот момент мы все уже наблатыкались, и снято это было – не придерешься", – заявила ведущая.

Особые сложности, по словам Коробки, он испытывал с победительницей сезона – Анастасией Приходько. Он сообщил, что ее приходилось уговаривать работать.
Во время обсуждения одного из предыдущих сезонов "Фабрики звезд" блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму.
Ведущая вечера Яна Чурикова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:13Шоубиз
Чурикова поссорилась с Киркоровым из-за Евровидения
 
ШоубизЗнаменитости"Фабрика звезд"Яна ЧуриковаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала