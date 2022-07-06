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Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму - РИА Новости, 06.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220706/terletskaya-1800675465.html
Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму
Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму - РИА Новости, 06.07.2022
Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму
Блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:29
2022-07-06T14:29
шоубиз
знаменитости
надежда кадышева
лариса долина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму.Свой вывод она сделала, исходя из выступления певиц на первом отчетном концерте шоу "Фабрика звезд". Тогда артистки исполнили вместе с Сати Казановой песню "Ивушки".Ведущая шоу Яна Чурикова с ее мнением не согласилась.Поклонники подозревают, что у Кадышевой в последнее время появились проблемы со здоровьем, поскольку количество концертов артистки резко сократилось. Недавно певица разместила в социальных сетях фото в ярком костюме цвета фуксии, чем привела фанатов восторг.
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знаменитости, надежда кадышева, лариса долина, шоу-бизнес
14:29 06.07.2022
 
Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму

Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму на шоу "Фабрика звезд"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Надежда Кадышева
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму.
Свой вывод она сделала, исходя из выступления певиц на первом отчетном концерте шоу "Фабрика звезд". Тогда артистки исполнили вместе с Сати Казановой песню "Ивушки".

"Фанера же, фанера. Боже, у Кадышевой такой смешной чепец. Сати поет вживую, а эти – под фанеру. Звук очень отличается. И дело не в том, что она поет хуже. Звук просто отличается", – заявила девушка.

Ведущая шоу Яна Чурикова с ее мнением не согласилась.

"Я один раз видела выступление Надежды Кадышевой вживую. Это чистый секс, чтобы вы понимали", – отметила Чурикова.

Поклонники подозревают, что у Кадышевой в последнее время появились проблемы со здоровьем, поскольку количество концертов артистки резко сократилось. Недавно певица разместила в социальных сетях фото в ярком костюме цвета фуксии, чем привела фанатов восторг.
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