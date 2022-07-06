https://ria.ru/20220706/terletskaya-1800675465.html

Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму

Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму - РИА Новости, 06.07.2022

Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму

Блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:29

2022-07-06T14:29

2022-07-06T14:29

шоубиз

знаменитости

надежда кадышева

лариса долина

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму.Свой вывод она сделала, исходя из выступления певиц на первом отчетном концерте шоу "Фабрика звезд". Тогда артистки исполнили вместе с Сати Казановой песню "Ивушки".Ведущая шоу Яна Чурикова с ее мнением не согласилась.Поклонники подозревают, что у Кадышевой в последнее время появились проблемы со здоровьем, поскольку количество концертов артистки резко сократилось. Недавно певица разместила в социальных сетях фото в ярком костюме цвета фуксии, чем привела фанатов восторг.

https://ria.ru/20220401/dolina-1781293476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, надежда кадышева, лариса долина, шоу-бизнес