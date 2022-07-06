Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму
Блогер Терлецкая обвинила Кадышеву и Долину в пении под фонограмму на шоу "Фабрика звезд"
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Блогер Любовь Терлецкая обвинила Надежду Кадышеву и Ларису Долину в пении под фонограмму.
Свой вывод она сделала, исходя из выступления певиц на первом отчетном концерте шоу "Фабрика звезд". Тогда артистки исполнили вместе с Сати Казановой песню "Ивушки".
"Фанера же, фанера. Боже, у Кадышевой такой смешной чепец. Сати поет вживую, а эти – под фанеру. Звук очень отличается. И дело не в том, что она поет хуже. Звук просто отличается", – заявила девушка.
Ведущая шоу Яна Чурикова с ее мнением не согласилась.
"Я один раз видела выступление Надежды Кадышевой вживую. Это чистый секс, чтобы вы понимали", – отметила Чурикова.
Поклонники подозревают, что у Кадышевой в последнее время появились проблемы со здоровьем, поскольку количество концертов артистки резко сократилось. Недавно певица разместила в социальных сетях фото в ярком костюме цвета фуксии, чем привела фанатов восторг.
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