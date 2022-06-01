https://ria.ru/20220601/kadysheva-1792437991.html

Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии

Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии - РИА Новости, 01.06.2022

Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии

Надежда Кадышева в честь дня рождения поделилась с поклонниками редким фото: в ярком костюме цвета фуксии и в окружении цветов она поблагодарила своих... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:47

2022-06-01T18:47

2022-06-01T18:47

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надежда кадышева

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Надежда Кадышева в честь дня рождения поделилась с поклонниками редким фото: в ярком костюме цвета фуксии и в окружении цветов она поблагодарила своих поклонников.Певице исполнилось 63 года. Поклонники с радостью отреагировали на новое фото – Кадышева редко делится публикациями в социальных сетях. В комментариях отметили хороший внешний вид певицы и пожелали ей крепкого здоровья.Ранее в СМИ появлялись слухи о болезни Кадышевой. Тогда сын опроверг эти домыслы, отметив, что концертов у артистки было меньше в связи с пандемией коронавируса.В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился.

https://ria.ru/20210810/kadysheva-1745244469.html

https://ria.ru/20220601/gradskiy-1792281598.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, надежда кадышева, шоу-бизнес