https://ria.ru/20220601/kadysheva-1792437991.html
Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии
Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии - РИА Новости, 01.06.2022
Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии
Надежда Кадышева в честь дня рождения поделилась с поклонниками редким фото: в ярком костюме цвета фуксии и в окружении цветов она поблагодарила своих... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:47
2022-06-01T18:47
2022-06-01T18:47
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Надежда Кадышева в честь дня рождения поделилась с поклонниками редким фото: в ярком костюме цвета фуксии и в окружении цветов она поблагодарила своих поклонников.Певице исполнилось 63 года. Поклонники с радостью отреагировали на новое фото – Кадышева редко делится публикациями в социальных сетях. В комментариях отметили хороший внешний вид певицы и пожелали ей крепкого здоровья.Ранее в СМИ появлялись слухи о болезни Кадышевой. Тогда сын опроверг эти домыслы, отметив, что концертов у артистки было меньше в связи с пандемией коронавируса.В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился.
https://ria.ru/20210810/kadysheva-1745244469.html
https://ria.ru/20220601/gradskiy-1792281598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, надежда кадышева, шоу-бизнес
Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии
Кадышева в день рождения порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Надежда Кадышева в честь дня рождения поделилась с поклонниками редким фото: в ярком костюме цвета фуксии и в окружении цветов она поблагодарила своих поклонников.
"В свой день рождения хочу пожелать вам счастья, здоровья и, конечно же, любви! Спасибо за ваши теплые пожелания", – написала артистка.
Певице исполнилось 63 года. Поклонники с радостью отреагировали на новое фото – Кадышева редко делится публикациями в социальных сетях. В комментариях отметили хороший внешний вид певицы и пожелали ей крепкого здоровья.
Ранее в СМИ появлялись слухи о болезни Кадышевой. Тогда сын опроверг эти домыслы, отметив, что концертов у артистки было меньше в связи с пандемией коронавируса.
В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился.