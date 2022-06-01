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Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии - РИА Новости, 01.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220601/kadysheva-1792437991.html
Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии
Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии - РИА Новости, 01.06.2022
Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии
Надежда Кадышева в честь дня рождения поделилась с поклонниками редким фото: в ярком костюме цвета фуксии и в окружении цветов она поблагодарила своих... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:47
2022-06-01T18:47
шоубиз
знаменитости
надежда кадышева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Надежда Кадышева в честь дня рождения поделилась с поклонниками редким фото: в ярком костюме цвета фуксии и в окружении цветов она поблагодарила своих поклонников.Певице исполнилось 63 года. Поклонники с радостью отреагировали на новое фото – Кадышева редко делится публикациями в социальных сетях. В комментариях отметили хороший внешний вид певицы и пожелали ей крепкого здоровья.Ранее в СМИ появлялись слухи о болезни Кадышевой. Тогда сын опроверг эти домыслы, отметив, что концертов у артистки было меньше в связи с пандемией коронавируса.В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился.
https://ria.ru/20210810/kadysheva-1745244469.html
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знаменитости, надежда кадышева, шоу-бизнес
18:47 01.06.2022
 
Кадышева порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии

Кадышева в день рождения порадовала фанатов фото в костюме цвета фуксии

© Фото : Надежда Кадышева/TelegramНадежда Кадышева
Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Надежда Кадышева/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Надежда Кадышева в честь дня рождения поделилась с поклонниками редким фото: в ярком костюме цвета фуксии и в окружении цветов она поблагодарила своих поклонников.
"В свой день рождения хочу пожелать вам счастья, здоровья и, конечно же, любви! Спасибо за ваши теплые пожелания", – написала артистка.
Певице исполнилось 63 года. Поклонники с радостью отреагировали на новое фото – Кадышева редко делится публикациями в социальных сетях. В комментариях отметили хороший внешний вид певицы и пожелали ей крепкого здоровья.
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа 2021, 18:11Шоубиз
Сын Надежды Кадышевой прокомментировал слухи о ее здоровье
Ранее в СМИ появлялись слухи о болезни Кадышевой. Тогда сын опроверг эти домыслы, отметив, что концертов у артистки было меньше в связи с пандемией коронавируса.
В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился.
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