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В США компания выплатит компенсации военным, потерявшим слух из-за беруш - РИА Новости, 26.07.2022
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В США компания выплатит компенсации военным, потерявшим слух из-за беруш
В США компания выплатит компенсации военным, потерявшим слух из-за беруш - РИА Новости, 26.07.2022
В США компания выплатит компенсации военным, потерявшим слух из-за беруш
Американская компания 3М создает трастовый фонд для выплаты миллиарда долларов военнослужащим США, потерявшим слух и получившим иные заболевания после... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T21:39
2022-07-26T22:33
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Американская компания 3М создает трастовый фонд для выплаты миллиарда долларов военнослужащим США, потерявшим слух и получившим иные заболевания после использования специальных затычек для ушей производства дочернего подразделения фирмы. Об этом говорится в опубликованном сообщении предприятия.Помимо основной суммы, компания также намерена заплатить 240 миллионов долларов в качестве дополнительных расходов.3М поставляет в американскую армию затычки для защиты слуха военных, которые используются в боевых действиях, а также на тренировочных стрельбах. Несмотря на их применение, многие военные жаловались на потерю слуха и другие приобретенные заболевания, включая постоянный звон в ушах.
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технологии, сша, в мире
21:39 26.07.2022 (обновлено: 22:33 26.07.2022)
 
В США компания выплатит компенсации военным, потерявшим слух из-за беруш

ВСША компания 3М заплатит миллиард долларов военным, потерявшим слух, используя ее беруши

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jack HowellАмериканские военные ведут стрельбу из гаубицы M777 во время учений
Американские военные ведут стрельбу из гаубицы M777 во время учений - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jack Howell
Американские военные ведут стрельбу из гаубицы M777 во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Американская компания 3М создает трастовый фонд для выплаты миллиарда долларов военнослужащим США, потерявшим слух и получившим иные заболевания после использования специальных затычек для ушей производства дочернего подразделения фирмы. Об этом говорится в опубликованном сообщении предприятия.

"3М считает, что затычки были эффективными и безопасными при правильном использовании, но все равно сталкивается с растущим числом исков, включая 115 тысяч жалоб и около 120 тысяч административных дел", — заявляется в релизе.

Помимо основной суммы, компания также намерена заплатить 240 миллионов долларов в качестве дополнительных расходов.
3М поставляет в американскую армию затычки для защиты слуха военных, которые используются в боевых действиях, а также на тренировочных стрельбах. Несмотря на их применение, многие военные жаловались на потерю слуха и другие приобретенные заболевания, включая постоянный звон в ушах.
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