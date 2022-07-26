https://ria.ru/20220726/kompensatsiya-1805200466.html

В США компания выплатит компенсации военным, потерявшим слух из-за беруш

В США компания выплатит компенсации военным, потерявшим слух из-за беруш - РИА Новости, 26.07.2022

В США компания выплатит компенсации военным, потерявшим слух из-за беруш

Американская компания 3М создает трастовый фонд для выплаты миллиарда долларов военнослужащим США, потерявшим слух и получившим иные заболевания после... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T21:39

2022-07-26T21:39

2022-07-26T22:33

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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Американская компания 3М создает трастовый фонд для выплаты миллиарда долларов военнослужащим США, потерявшим слух и получившим иные заболевания после использования специальных затычек для ушей производства дочернего подразделения фирмы. Об этом говорится в опубликованном сообщении предприятия.Помимо основной суммы, компания также намерена заплатить 240 миллионов долларов в качестве дополнительных расходов.3М поставляет в американскую армию затычки для защиты слуха военных, которые используются в боевых действиях, а также на тренировочных стрельбах. Несмотря на их применение, многие военные жаловались на потерю слуха и другие приобретенные заболевания, включая постоянный звон в ушах.

https://ria.ru/20211008/bayden-1753743346.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, сша, в мире