23:53 26.07.2022 (обновлено: 00:37 27.07.2022)
Украинские войска вновь попытались нанести ракетный удар по Херсону
Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону в третий раз за сутки
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска в третий раз за сутки попытались нанести ракетный удар по Херсону, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.
Первый удар по Херсону во вторник был нанесен рано утром, второй – после полудня. Все ракеты перехватила система ПВО.
"Ночью украинская сторона снова предприняла попытку нанесения ракетного удара по Херсону", - сказали РИА Новости в администрации.
В пресс-службе подчеркнули, что, по имеющейся на данный момент информации, все ракеты перехвачены системой ПВО. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.
При этом в администрации опровергли появившуюся в украинских соцсетях информацию о разрушении Антоновского моста, который соединяет Херсон с левобережной частью области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.