https://ria.ru/20220726/kherson-1805210666.html

Украинские войска вновь попытались нанести ракетный удар по Херсону

Украинские войска вновь попытались нанести ракетный удар по Херсону - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска вновь попытались нанести ракетный удар по Херсону

Украинские войска в третий раз за сутки попытались нанести ракетный удар по Херсону, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-26T23:53

2022-07-26T23:53

2022-07-27T00:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска в третий раз за сутки попытались нанести ракетный удар по Херсону, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.Первый удар по Херсону во вторник был нанесен рано утром, второй – после полудня. Все ракеты перехватила система ПВО.В пресс-службе подчеркнули, что, по имеющейся на данный момент информации, все ракеты перехвачены системой ПВО. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.При этом в администрации опровергли появившуюся в украинских соцсетях информацию о разрушении Антоновского моста, который соединяет Херсон с левобережной частью области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1805057300.html

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