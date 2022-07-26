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Украинские войска вновь попытались нанести ракетный удар по Херсону - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/kherson-1805210666.html
Украинские войска вновь попытались нанести ракетный удар по Херсону
Украинские войска вновь попытались нанести ракетный удар по Херсону - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска вновь попытались нанести ракетный удар по Херсону
Украинские войска в третий раз за сутки попытались нанести ракетный удар по Херсону, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-26T23:53
2022-07-27T00:37
в мире
херсон
херсонская область
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска в третий раз за сутки попытались нанести ракетный удар по Херсону, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.Первый удар по Херсону во вторник был нанесен рано утром, второй – после полудня. Все ракеты перехватила система ПВО.В пресс-службе подчеркнули, что, по имеющейся на данный момент информации, все ракеты перехвачены системой ПВО. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.При этом в администрации опровергли появившуюся в украинских соцсетях информацию о разрушении Антоновского моста, который соединяет Херсон с левобережной частью области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1805057300.html
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в мире, херсон, херсонская область , запорожская область, украина, вооруженные силы украины
23:53 26.07.2022 (обновлено: 00:37 27.07.2022)
 
Украинские войска вновь попытались нанести ракетный удар по Херсону

Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону в третий раз за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска в третий раз за сутки попытались нанести ракетный удар по Херсону, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.
Первый удар по Херсону во вторник был нанесен рано утром, второй – после полудня. Все ракеты перехватила система ПВО.
"Ночью украинская сторона снова предприняла попытку нанесения ракетного удара по Херсону", - сказали РИА Новости в администрации.
В пресс-службе подчеркнули, что, по имеющейся на данный момент информации, все ракеты перехвачены системой ПВО. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.
При этом в администрации опровергли появившуюся в украинских соцсетях информацию о разрушении Антоновского моста, который соединяет Херсон с левобережной частью области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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