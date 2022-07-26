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Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/kherson-1805093502.html
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон, все удары отражены системой ПВО, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:27
2022-07-26T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон, все удары отражены системой ПВО, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Первый удар по Херсону был нанесен минувшей ночью. Тогда все ракеты перехватила система ПВО."Это был уже второй обстрел. Система ПВО сработала исправно. Все удары отражены", - сказал Стремоусов.По его словам, все попытки обстрелять Херсон упираются в систему противовоздушной обороны города."Это все бесполезные движения. Украинским националистам пора забывать о Херсоне", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсон
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в мире, херсон, херсонская область , украина
15:27 26.07.2022 (обновлено: 15:35 26.07.2022)
 
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВСУ второй раз за сутки обстреляли Херсон

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции "Западная" в Симферополе
Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции Западная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции "Западная" в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон, все удары отражены системой ПВО, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Первый удар по Херсону был нанесен минувшей ночью. Тогда все ракеты перехватила система ПВО.
"Это был уже второй обстрел. Система ПВО сработала исправно. Все удары отражены", - сказал Стремоусов.
По его словам, все попытки обстрелять Херсон упираются в систему противовоздушной обороны города.
"Это все бесполезные движения. Украинским националистам пора забывать о Херсоне", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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