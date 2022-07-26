https://ria.ru/20220726/kherson-1805093502.html
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон, все удары отражены системой ПВО, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:27
2022-07-26T15:27
2022-07-26T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон, все удары отражены системой ПВО, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Первый удар по Херсону был нанесен минувшей ночью. Тогда все ракеты перехватила система ПВО."Это был уже второй обстрел. Система ПВО сработала исправно. Все удары отражены", - сказал Стремоусов.По его словам, все попытки обстрелять Херсон упираются в систему противовоздушной обороны города."Это все бесполезные движения. Украинским националистам пора забывать о Херсоне", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220725/krakh-1804689273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , украина
15:27 26.07.2022 (обновлено: 15:35 26.07.2022)
Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВСУ второй раз за сутки обстреляли Херсон
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон, все удары отражены системой ПВО, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Первый удар по Херсону
был нанесен минувшей ночью. Тогда все ракеты перехватила система ПВО.
"Это был уже второй обстрел. Система ПВО сработала исправно. Все удары отражены", - сказал Стремоусов.
По его словам, все попытки обстрелять Херсон упираются в систему противовоздушной обороны города.
"Это все бесполезные движения. Украинским националистам пора забывать о Херсоне", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.