https://ria.ru/20220726/kherson-1805093502.html

Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон

Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон

Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон, все удары отражены системой ПВО, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:27

2022-07-26T15:27

2022-07-26T15:35

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска второй раз за сутки обстреляли Херсон, все удары отражены системой ПВО, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Первый удар по Херсону был нанесен минувшей ночью. Тогда все ракеты перехватила система ПВО."Это был уже второй обстрел. Система ПВО сработала исправно. Все удары отражены", - сказал Стремоусов.По его словам, все попытки обстрелять Херсон упираются в систему противовоздушной обороны города."Это все бесполезные движения. Украинским националистам пора забывать о Херсоне", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220725/krakh-1804689273.html

херсон

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, херсонская область , украина