08:38 26.07.2022 (обновлено: 11:19 26.07.2022)
Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону
Система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном в ночь на вторник
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. В Херсоне в ночь на вторник сработала система ПВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.
"Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. Информация уточняется", — сказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.