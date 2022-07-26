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Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону
Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону
В Херсоне в ночь на вторник сработала система ПВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:38
2022-07-26T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. В Херсоне в ночь на вторник сработала система ПВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.По словам собеседника агентства, информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсон, украина
08:38 26.07.2022 (обновлено: 11:19 26.07.2022)
 
Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону

Система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном в ночь на вторник

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. В Херсоне в ночь на вторник сработала система ПВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.
"Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. Информация уточняется", — сказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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