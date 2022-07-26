https://ria.ru/20220726/kherson-1804932033.html

Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону

Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону

В Херсоне в ночь на вторник сработала система ПВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:38

2022-07-26T08:38

2022-07-26T11:19

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. В Херсоне в ночь на вторник сработала система ПВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.По словам собеседника агентства, информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, украина